Crítica do auto-retrato

Fruto de uma investigação universitária, O Auto-Retrato — Fotografia e Subjectivação, de Eduarda Neves, professora e investigadora na Escola Superior Artística do Porto, constitui-se como um ensaio crítico e, assumidamente, céptico em torno do seu objecto: o auto-retrato fotográfico na arte contemporânea. Declina-se nas suas páginas um questionamento contínuo e argumentado das práticas, dos interesses, das ideias ou expectativas que estiveram associados a este “género” e que hoje, embora com os outros contornos, vão persistindo. Não se busque aqui uma sistematização ou uma revisão historiográfica. O trabalho de Eduarda Neves fez-se com uma dispersão de conceitos vindos da filosofia, da teoria da arte e da sociologia contemporânea. Os fundamentos da sua crítica encontram-se nessa metodologia de natureza pluridisciplinar.

Descreva-se, resumidamente, a tese que a atravessa. Embora conduzido por impasses ou promessas, o auto-retrato produzido com recurso à técnica fotográfica serviu, com maior ou menor eficácia, os desejos de controlo e vigilância da sociedade e, a compasso destes, os objectivos do capitalismo. Se numa primeira fase, inventou e reificou identidades, numa segunda fase transformou-as em mercadorias, que circulam e são consumidas. Foi um instrumento de dominação pela técnica e, depois de massificado, uma prática social que os membros da sociedade (incluindo os artistas) transformaram em mercadorias.

O Auto-Retrato — Fotografia e Subjectivação Autoria:Eduarda Neves

Palimpsesto

Duas realidades são apontadas por Eduarda Neves como estando na origem desta “corrupção” do auto-retrato fotográfico: a vontade de saber que impele o projecto positivista, elegendo a visão, não para testemunhar a beleza das aparências, mas para exacerbar o realismo óptico, destapando, tornando visível o que não é possível ver a olho nu. E a pulsão arquivística que prolonga e reformula o dispositivo panóptico. Com o arquivo moderno, a vigilância e a vontade de conhecimento transcendem as distâncias físicas, antecipando já as potencialidades das novas tecnologias.

A fotografia assume uma influência decisiva. Ao serviço do auto-retrato, sugere a ideia de que, através do estudo da expressão fisionómica, é possível arrancar o saber íntimo e privado que cada um esconde dos outros e de si. Uma nova tecnologia vinha desvelar definitivamente as identidades: expostas, estas transformavam-se em factos. Eduarda Neves ressalva que a auto-representação fotográfica, mais do que a pictórica, vem corresponder à estrutura da experiência da subjetividade moderna, do exame da consciência e da confissão. O seu carácter indiciário intensifica essa correspondência, atribuindo uma essência aos corpos, rostos e fisionomias. Estabelecia-se uma relação entre conhecimento e verdade, poder e controlo.

Deste quadro, a autora não exclui a fotografia que continuou a procurar representar o mundo (e porventura a assegurar a sua permanência), fiel a uma dimensão mimética. Ora o leitor poderá perguntar-se se a fotografia da primeira metade do século (e não só), embora com outras preocupações (menos críticas que as das vanguardas), não se furtou ao projecto de fixar e fazer circular identidades. Não serão as fotografias de Jacob Riis, Lewis Hine ou Walker Evans menos “lugares” de verdade do que de memória, ainda que fugaz? Objectos que movem o pensamento tanto quanto as imagens fotográficas dos surrealistas? Podemos descartar, sem mais, o humanismo que os seus autores reivindicaram para as suas imagens?

Eduarda Neves não considera a tradição fotográfica no âmbito da sua pesquisa e não concebe o programa modernista da fotografia como um programa artístico consagrado à fotografia. As questões que importam aos fotógrafos e aos artistas, nesse período, não foram, de forma dominante, as mesmas. Tal programa afirmar-se-á, propõe, na segunda metade do século XX, permitindo aos artistas interrogar o que é e não é arte, esbatendo as fronteiras entre a arte e o documento, entre as próprias práticas artísticas. Através de um conjunto de actividades como a performance ou a arte conceptual (entre outras), a arte pensava-se como fotografia e a fotografia como arte.

A auto-representação foi-se tornando, entretanto, o domínio onde cada um estava livre de fazer a exegese de si próprio. Mais do que libertar, desinibia e sob um regime que continuava a ser confessional. Os auto-retratos multiplicam-se a par das identidades e metamorfoseiam-se em mercadorias, destituídas de qualquer valor intrínseco (a sociedade que vigia é uma sociedade de consumidores). O género, o sexo, a identidade, o corpo, a intimidade, o privado ou a auto-biografia alimentam uma nova indústria, a da subjectividade, que rasura todas as singularidades. E a arte, e em particular, o auto-retrato fotográfico voltam a ser aliados deste processo, normalizando identidades ou promovendo uma desinibição de todas as interioridades.

O sujeito encontra-se, portanto, encerrado em espelhos, reproduções, cópias, que serão consumidas e esquecidas. Mas a análise de Eduarda Neves não é paralisante. Considera que qualquer tentativa de determinação é uma paródia, que o auto-retrato nunca teve uma coerência unitária e inalterável, mas vislumbra um ponto de fuga no simulacro sem modelo do outro, na identidade não como similitude, mas enquanto disparidade. “A diferença pura pode ser dada como objecto do pensamento e não da representação”, escreve. O papel dos artistas e da arte continua indefinível, ambíguo ou apenas suficientemente aberto para que, em vez de fundamentos, sejam os planaltos e as ligações a sobressair. Ou, com todas suas brechas ou ruínas, talvez o auto-retrato, enquanto impressão, marca de singularidades, ainda permita que os outros imaginem quem nós somos ou fomos.

