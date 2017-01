Actores distinguem a diversidade nos prémios SAG e exigem-na a Trump na vida real

A temporada de prémios está a pleno vapor e os sinais que emite para a noite dos Óscares estão a diversificar-se: não só La La Land – A melodia do amor continua a somar distinções como outros concorrentes, casos do elenco de Elementos Secretos e de Denzel Washington, tiveram destaque nos prémios do Screen Actors Guild. A diversidade esteve na cerimónia também no campo da realpolitik – do lado de fora da festa protestava-se nos aeroportos contra a restrição de entrada de muçulmanos nos EUA e os actores juntaram-se ao coro de indignados.

Os prémios do Screen Actors Guild, o sindicato que representa os actores que trabalham nos Estados Unidos, serviram para Hollywood a mostrar mais uma vez que não apoia Donald Trump. Começou logo à porta, com Simon Helberg (A Teoria do Big Bang) e a mulher Jocelyn Towne a aproveitarem a passadeira vermelha para passar mensagens claras – “Refugees welcome”, escreveu o Howard Holowitz da série num pequeno cartaz, com a mulher a envergar directamente no peito as palavras “Let them in”. “Refugiados bem-vindos” e “deixem-nos entrar”.

Depois disso, vieram os prémios, entrecortados por muitos discursos inflamados e/ou inspirados contra a exclusão. No cinema os principais galardões foram para Elementos Secretos – os prémios do Screen Actors Guild são particularmente relevantes para a temporada de prémios anual de cinema por serem o maior grupo de votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que entrega os Óscares que monetizam carreiras e insuflam as receitas de bilheteira. O prémio de melhor elenco foi para o filme que revela a história das matemáticas afro-americanas que trabalharam para o programa espacial americano nos anos 1960.

Delas, só Octavia Spencer está nomeada para um Óscar, o de Melhor Actriz Secundária, ficando de fora Taraji P. Henson, Kirsten Dunst ou a cantora Janelle Monae, sendo que outro dos seus co-protagonistas, Mahershala Ali, venceu o prémio para o qual se está a perfilar como favorito por ser o Melhor Actor Secundário em Moonlight (estreia-se em Portugal a 9 de Fevereiro).

Emma Stone foi escolhida como Melhor Actriz pelos seus pares pelo seu papel em La La Land – A melodia do amor e nem o seu co-protagonista Ryan Gosling nem o favorito Casey Affleck (Manchester by the sea) foram os eleitos para o prémio de Melhor Actor. Denzel Washington foi o distinguido da noite por Fences, filme de que também é realizador nesta temporada. Washington está nomeado também para Melhor Actor nos Óscares e o seu filme é um dos nove na corrida para melhor do ano. Viola Davis somou outra vitória para Fences, com o prémio de Melhor Actriz Secundária.

Na televisão, a noite foi particularmente favorável para a Netflix, que venceu com a série dramática com melhor elenco, o fenómeno Stranger Things, e com os melhores actores numa série dramática Claire Foy e John Lithgow por The Crown. Orange is the new black arrematou o prémio de melhor elenco de comédia, Julia Louis-Dreyfuss e Sarah Paulson foram as vencedoras expectáveis na comédia e numa minisérie com Veep e O Caso de O.J., respectivamente, e Bryan Cranston foi o distinguido por interpretar o ex-Presidente Lyndon B. Johnson no telefilme All the Way, com William H. Macy a receber o reconhecimento da guilda pela sua comédia em Shameless – No limite.

