Sindicato queixa-se que PSP discriminou pessoal técnico e ameaça recorrer aos tribunais

O Sindicato do Pessoal Técnico da PSP vai apresentar uma queixa nesta segunda-feira no Ministério da Administração Interna, protestando contra aquilo que diz ser a discriminação dos civis que fazem parte daquela polícia no recrutamento para um cargo de cariz não operacional. Lamenta ainda que a PSP queira “retirar mais um polícia das ruas para o colocar em serviços administrativos”.

Em causa está um convite lançado pela Direcção Nacional da PSP a 12 deste mês para uma vaga no Gabinete de Planeamento e Controlo Logístico e Financeiro apenas destinada a “elementos com funções policiais das carreiras de agente e chefe de polícia, bem como de oficial de polícia pertencente às categorias de subcomissário e comissário”.

O presidente do SPT/PSP, José Dias, diz que o facto de o pessoal técnico, nomeadamente juristas, gestores e economistas, não poderem concorrer ao lugar é uma discriminação. E garante que se o MAI não anular o procedimento irá recorrer aos tribunais.

Na ordem de serviço que divulga o convite, a descrição do lugar assume que estão em causa “funções de natureza técnica” e concretiza algumas tarefas: “elaborar estudos de viabilidade económico-financeira”, “assumir estudos de carácter econométrico”, “participar na elaboração da componente financeira em projectos de co-financiamento”, “colaborar no planeamento e controlo orçamental”. Contactado pelo PÚBLICO, o porta-voz da PSP não respondeu em tempo útil.

José Dias realça que, neste momento, mais de um terço dos cerca de 23 mil funcionários da PSP, estão a fazer trabalho não policial, havendo entre sete a oito mil polícias a desempenhar funções de carácter administrativo ou técnico. “O pessoal técnico — juristas, psicólogos, gestores, informáticos — na PSP são pouco mais de 690 profissionais. No passado já foram mais de 1250”, critica.

O dirigente sindical sublinha que um agente da PSP custa mais de trinta mil euros de formação ao Estado, um valor que no caso dos oficiais ultrapassa os duzentos mil euros. “É um desperdício colocar mais agentes em funções administrativas, fazendo o que não sabem fazer e roubando lugar aos especialistas”, insiste José Dias, que não compreende porque é que a PSP continua a recrutar polícias e não civis, que recebem menos, têm menos regalias e não se podem reformar mais cedo sem penalização. O presidente do SPT/PSP considera, por isso, que a gestão da PSP tem sido ruinosa, quer em termos financeiros quer de eficácia, acusando a actual ministra de se deixar “algemar” pelas forças mais conservadoras da corporação, à semelhança dos anteriores ministros.

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, prometeu que até ao final do primeiro trimestre deste ano, cerca de 600 elementos da PSP e da GNR iam deixar de prestar serviço nas messes para integrarem serviços policiais. A governante reconheceu que haverá muitos polícias que não vão directamente das messes para a rua, pela sua idade, mas irão ocupar outro tipo de funções, libertando, por sua vez, polícias mais jovens para a rua.

