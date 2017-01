Sindicato independente de motoristas admite manifestação contra PCP

O Sindicato Nacional de Motoristas (SNM) emitiu este domingo um comunicado manifestando-se contra o pedido de apreciação parlamentar que o PCP apresentou na sexta-feira contestando a entrega da Carris à Câmara Municipal de Lisboa.

Este sindicato, que diz ser o que tem “maior representatividade nacional no sector dos transportes colectivos de passageiros”, está mesmo a ponderar a realização de um plenário “que pode acontecer junto à sede do PCP ou junto à Assembleia da República”, para que os trabalhadores da Carris possam “ser chamados a manifestarem-se contra a posição do PCP, o que, a acontecer, será um marco histórico”.

“Há uma forte probabilidade de convidarmos os outros ORT [órgãos representativos dos trabalhadores] para um encontro para discutir o que fazer, e que poderá passar por um plenário com todos os trabalhadores em local a definir”, afirmou ao PÚBLICO o coordenador do Sul do SNM, Manuel Oliveira.

Esse encontro deverá ser decidido no início da semana depois de contactado o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários (SITRA), afecto à UGT e actualmente o mais representativo dos motoristas da Carris. Segundo Manuel Oliveira, o SNM é o segundo maior, com cerca de 150 associados entre os motoristas da Carris.

No comunicado, o SNM insurge-se contra a “ingerência do PCP nas escolhas livres e ponderadas dos trabalhadores da Carris e das organizações que os representam”. Manuel Oliveira acrescenta que a passagem da Carris para a Câmara de Lisboa fez-se “com alguma satisfação de parte dos trabalhadores”, até porque a autarquia é “um interlocutor mais próximo do que a Secretaria de Estado dos Transportes”.

“Não se percebe o timing desta iniciativa do PCP nem os seus objectivos”, diz ainda Oliveira, lembrando que o SNM esteve há pouco tempo reunido com o grupo parlamentar comunista e na Comissão de Transportes e o PCP “não disse letra sobre a Carris”. Por outro lado, diz estranhar que este partido queira para Lisboa uma solução diferente daquela de que dispõe nos Transportes Colectivos do Barreiro, uma empresa municipal que depende daquela autarquia comunista.

PS aguarda propostas do PCP

Por seu lado, o PS manifesta-se tranquilo e aberto ao diálogo relativamente ao pedido de apreciação parlamentar do PCP, num momento em que ainda não se sabe se os comunistas vão pedir a cessação da vigência do decreto ou apresentar propostas de alteração.

"Vamos esperar para conhecer as propostas do PCP, mas estamos abertos ao diálogo. Já estávamos à espera porque o PCP anunciou essa intenção no debate que houve sobre transportes", afirmou à Lusa o deputado João Paulo Correia, frisando que os socialistas não foram surpreendidos. Isto ao contrário do que dissera ao PÚBLICO um alto dirigente socialista, que afirmou que o PS foi apanhado de surpresa.

"Estamos a encarar o pedido de apreciação parlamentar com tranquilidade e convictos de que a medida de transferência da Carris para o município de Lisboa é a mais racional e a que melhor defende o interesse público, no plano do serviço e no plano da gestão financeira da empresa", afirmou também João Paulo Correia. O socialista lembrou que há 14 meses todos os partidos que apoiam o Governo estiveram juntos da luta "para que a empresa não passasse para um consórcio privado".

