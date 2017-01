Passos Coelho diz ao Governo para não contar com o PSD quando não houver dinheiro

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou, na noite de sábado, que o Governo deveria privilegiar uma política de crescimento da economia, “em vez de andar à procura de medidas de compensação” para o aumento do salário mínimo nacional (SMN).

“Em vez de andar à procura de medidas de compensação, não era melhor adoptar uma estratégia que pudesse pôr as nossas empresas, o nosso país a crescer o suficiente para aumentar o que eles querem ao salário mínimo nacional? Pois é isso que deviam fazer”, referiu, em Esposende, num jantar que reuniu cerca de 1500 pessoas.

Para Coelho, com o crescimento da economia seria possível aumentar não só o SMN, como também as pensões e os salários de toda a sociedade. “Por que é que há-de ser só o salário mínimo?”, questionou.

Passos Coelho lembrou que, esta semana, o próprio ministro do Trabalho, Vieira da Silva, reconheceu que o actual ritmo de crescimento do SMN “não é sustentável num longo prazo”. Por isso, rotulou o Governo de “populista e demagógico”, acusando-o de se aliar “à extrema esquerda quando quer dar boas notícias” e de se tentar socorrer do PSD “para compor as asneiras” que cometeu.

“A maioria só apoia o Governo para demagogia e populismo, não para governar com responsabilidade”, afirmou, vaticinando que a actual maioria só durará “enquanto houver dinheiro”. Mas, avisou, no dia em que não houver dinheiro o Governo “que não conte com o PSD”.

Coelho deixou outro aviso ao Governo e à “maravilha do artifício” do executivo de António Costa: “Não nos desmobilizam, somos um osso bem mais duro de roer do que pensam, não desistiremos de um Portugal melhor”.

Durante o jantar, o actual presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, anunciou a sua recandidatura ao cargo nas próximas autárquicas.

