Cartas ao Director

Um ano de mandato do PR

PUB

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é culto e amigo dos livros. Aqui, difere do antecessor pela positiva. Muitos acham-no popular, em contraponto com o anterior residente do Palácio de Belém, antipopular e o pior PR da II República.

Marcelo deu pouca importância ao empobrecimento e às crescentes desigualdades sociais. Ao ter defendido a TSU para patrões revelou de que lado está. É o novo rótulo da direita envernizada, em versão português suave. Seria de admirar que tivesse defendido a descida da TSU para trabalhadores. Com tanta unanimidade à sua volta, já fala em recandidatar-se em 2020.

PUB

Desconfia-se sempre de unanimismos... Quanto mais pluralidade de ideias, mais virtuosa é a democracia. Tem explicado tudo a toda a hora, explicações que competem (quase) só ao Governo. Lembremo-nos: A vitória de Marcelo representa e representará um projecto político que não coincide com a actual solução governativa.

O seu grande sonho é pôr o PS e PSD de acordo. É o regresso ao falido Bloco Central (de interesses) que tanto, mas tanto torpedeou os trabalhadores!

Vítor Colaço Santos, S. João das Lampas

O aniversário

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa festejou o primeiro aniversário e por isso os nossos parabéns. Um ano multifacetado entre o populismo com beijos nos bairros mais carenciados, nos mercados de peixe, hortaliças e floristas ou abraços, popularidade com ginjinhas nas feiras de cavalos ou dos fumeiros, até ao acto formal do lançamento de um novo livro. Esta forma de estar de Marcelo gerou críticas dos que considerem o abandalhamento do cargo, arrepios pelos banhos de mar no inverno e a aflição da sua segurança.

Mas o que faz correr assim Marcelo Rebelo de Sousa? Arranjar uma cama para se deitar confortavelmente? O que significa a frase: "olhem como o primeiro ministro de esquerda segura o chapéu de chuva para proteger um Presidente de direita"? Uma frase de circunstância ou incendiária? Com este frenesim, tudo é possível.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Oficialização da violência

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Enquanto Donald Trump defende o afogamento simulado como forma de combater o terrorismo, a Rússia avança para a descriminalização da violência doméstica. As duas maiores potências bélicas marcham contra os direitos humanos. Quando o mundo clama por respeito e paz, os dois gigantes dão sinais de oficializar a violência.

O Presidente norte-americano quer “combater o fogo com o fogo” quando devia convocar divindades aquáticas. Agora, que Portugal está a caminho de cumprir as metas do défice em 2016, a economia mundial vai caminhar sobre brasas com as “trumpices” que se avizinham.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB