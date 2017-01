O atraso de vida

Três deputados parlamentares da Rússia votaram contra a descriminalização da violência doméstica em que "não existam lesões corporais graves". 380 representantes votaram a favor. A deputada Yelena Mizúlina explicou que a nova legislação "apenas" isentará de castigo as "agressões que provoquem contusões e escoriações".

Uma das autoras da lei, Olga Batálina, explicou que "a maioria dos russos condena a violência doméstica". É tranquilizador: são, pelo menos, 51 por cento. Os restantes, porventura, já nem tanto.

Ela adianta, contudo, que a mesma maioria apoia a lei porque ela "alivia as penas para agressões pela primeira vez".

Na Rússia há cada vez mais proibições e cada vez menos liberdades. Excepto no caso da violência doméstica. Comparado com 2016 e os anos interiores 2017 será o ano em que as pessoas serão livres de agredir a família sem perigo de serem chamadas à justiça desde que se limitam a lesões ligeiras ou moderadas. Só as graves, que forem além das contusões e das escoriações, é que são legalmente desencorajadas.

A lei diz efectivamente às vítimas da violência doméstica que, a partir deste ano, escusam de contar com qualquer ajuda do estado, a não ser que fiquem gravemente feridas. Aí sim, é de dar uma palavrinha ao agressor, mais uma multa que pode ir até 466 euros, no caso de ser a primeira vez ou, no caso de agressões repetidas, ascender a 621 euros.

Um agressor que inflija ferimentos graves a um familiar, seja condenado e volte à carga, faz a festa por menos de 1100 euros. Selvagens.

