Dois dos cinco activistas desaparecidos no Paquistão foram encontrados

Aasim Saeed tinha desaparecido a 4 de Janeiro, como outros quatro activistas desde o início do mês no Paquistão. O blogger perseguido foi encontrado e saiu do país por razões de segurança, anunciou a família à Reuters, um dia depois de um outro activista – um poeta desaparecido na capital, Islamabad, a 6 de Janeiro – ter também ele sido recuperado, de acordo com a família.

Os cinco activistas contestam a influência política dos militares e falam em nome dos direitos das minorias religiosas. Depois de já estarem desaparecidos, foram acusados nas redes sociais e no âmbito de uma queixa entregue na polícia de blasfémia – um crime punido no Paquistão com a pena de morte.

Os familiares e amigos negam as acusações e repudiam a campanha na Internet por colocar as suas vidas em risco. Depois de libertado no sábado, Aasim foi rapidamente a casa e saiu logo depois, enviando uma mensagem à família a dizer que estava em segurança e que daria notícias em breve.

Saeed vive em Singapura, onde trabalha no departamento de informática do grupo alemão Merck. Mas pode ter ido para a Alemanha, de acordo com o pai, Ghulam Saider.

O pai diz ainda que Saeed foi detido por “agências do Estado” quando se deslocou ao Paquistão para uma visita, vindo de Singapura, refere a Reuters. O Governo do Paquistão e a Agência Federal de Investigação negam o envolvimento neste desaparecimento e no dos outros activistas, todos desde o início do ano. O ministro do Interior promete estar a fazer tudo ao seu alcance para recuperar todos cinco.

“Quem levou Saeed foram as agências do Estado”, disse à Reuters o pai, acrescentando que o filho foi abordado na cidade de Lahore por ter publicado um post considerado “censurável” pelos serviços secretos.

“O meu filho não é contra nenhuma agência, não é contra os militares ou o Governo e não é contra o islão”, enfatizou Ghulam Haider. “O facto de ter sido libertado significa que foi ilibado de todas as acusações. A única ordem que recebeu foi para não dar entrevistas a órgãos de comunicação social.”

