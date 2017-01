Wesley So superou Carlsen no magistral holandês

O norte-americano Wesley So venceu o primeiro magistral do ano, realizado na cidade holandesa de Wijk aan Zee, deixando a um ponto de distância o campeão mundial Magnus Carlsen, segundo classificado.

O jogador que acabou por se revelar decisivo para aquele desfecho foi o húngaro Richard Raport, que terminou na 13.ª e penúltima posição, mas que infligiu a única derrota na prova ao norueguês e permitiu o volte-face frente a So, quando dispunha de uma vantagem avassaladora.

A terceira posição foi partilhada pelo arménio Levon Aronian e pelas duas grandes surpresas da prova, o estreante indiano Adhiban, 109.º jogador mundial, e o chinês Wei Yi, de 17 anos. Com este resultado o norte-americano ascendeu à terceira posição do ranking mundial, apenas a um ponto do seu compatriota Fabiano Caruana e a 16 de Carlsen.

