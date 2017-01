Manchester United qualificado na estreia de Joel Pereira

Mesmo poupando a grande maioria dos habituais titulares, José Mourinho não teve problemas para conseguir o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra. Em Old Trafford, o Manchester United derrotou de forma clara o Wigan (4-0), antepenúltimo classificado da Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

Com Schweinsteiger pela primeira vez a titular desde que Mourinho chegou a Manchester, o United dominou desde o início, mas apenas chegou à vantagem no último minuto da primeira parte, com um golo de Fellaini.

Nos últimos 45 minutos, a supremacia dos “red devils” tornou-se mais clara e, sem surpresa, surgiram os golos de Smalling (57’) e Mkhitaryan (74’), que arrumaram de vez com a discussão da eliminatória.

Com o apuramento garantido, Mourinho aproveitou para promover a estreia de Joel Pereira, guarda-redes que começou a temporada no Belenenses, e aos 81’, um minuto depois do português entrar em campo, Schweinsteiger fez o seu primeiro golo em Inglaterra desde Novembro de 2015, fixando o resultado final em 4-0.

