Filipe Albuquerque e João Barbosa segundos nas 24 Horas de Daytona

O trio luso-brasileiro formado por Filipe Albuquerque, João Barbosa e Christian Fittipaldi foi neste domingo segundo classificadao nas 24 Horas de Daytona, Estados Unidos, tendo a equipa se queixado no final de um toque.

De acordo com um comunicado da equipa dos lusos Albuquerque e Barbosa e do brasileiro Fittipaldi, "faltavam apenas cinco minutos para o final das 24 Horas de Daytona, Filipe Albuquerque estava na frente, quando o adversário em segundo lugar, por sinal norte-americano, numa ânsia desmedida para vencer, dá um toque pouco ortodoxo na traseira do Cadillac do piloto português e o leva a um pião".

"O piloto português perdeu o primeiro lugar, retomou a prova, mas, ao contrário do que seria expectável, não houve penalização por parte da direcção de corrida e o trio luso-brasileiro teve de se contentar com o segundo lugar final. Uma posição que não espelha a performance de Filipe sempre que se sentou ao volante do novo Cadillac da Action Express Racing", pode ler-se ainda na nota da equipa.

No final da prova, Filipe Albuquerque não escondeu a insatisfação pela falta de fair-play dos seus adversários: "Não foi uma derrota, porque, no meu modo de ver, a competição não é assim que se fazem ultrapassagens. Foi um toque intencional, a direcção de prova não entendeu assim. Mas toda a gente viu o que aconteceu".

"O espectáculo das 24 Horas de Daytona acabou por ficar manchado ao cair do pano. É pena. Assim, este segundo lugar, é para nós uma vitória. Tenho o sentimento de dever cumprido. Fizemos uma corrida exímia e sem erros. Não há muitas mais palavras depois do que aconteceu. Estamos tristes, mas cientes que em pista fomos melhores, muito melhores", disse Filipe Albuquerque.

