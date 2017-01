Fejsa e Mitroglou de regresso aos convocados do Benfica

Os regressos do médio Fejsa e do avançado Mitroglou constituem as novidades nos convocados do Benfica para o jogo de segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Enquanto estes dois elementos preponderantes regressam ao lote de escolhas de Rui Vitória, que estará ausente do banco devido a castigo, saem da lista por lesão o defesa-central Lisandro López e o extremo Salvio. Igualmente de fora, e também a contas com lesões, continuam Grimaldo e André Horta.

O Benfica, líder do campeonato com 45 pontos, mais um do que o segundo, o FC Porto, e menos um jogo, actua pelas 20h de segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal, oitavo com 25 pontos, em jogo que será dirigido por Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.

- Defesas: Luisão, Lindelof, Eliseu, Jardel, André Almeida, Hermes e Nélson Semedo.

- Médios: Fejsa, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa e Celis.

- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou e Luka Jovic.

