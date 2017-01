Deslize da AS Roma deixa a Juventus mais perto do hexacampeonato

A pentacampeã italiana Juventus reforçou neste domingo a liderança da Serie A ao vencer por 2-0 em Sassuolo e beneficiar da derrota da AS Roma em Génova, frente à Sampdoria. A Fiorentina de Paulo Sousa deixou escapar a vitória perto do final.

O avançado argentino Higuain abriu caminho à Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, para o triunfo frente ao 16.º classificado, logo aos nove minutos, e o médio Khedira aumentou aos 25’, tendo depois a equipa de Turim controlado as operações até ao fim.

Com menos um jogo disputado, a 'Juve' aumentou de um para quatro pontos a vantagem sobre a AS Roma, que esteve por duas vezes em vantagem frente à Sampdoria, graças aos golos de Bruno Peres (5’) e Dzeko (66’), mas os anfitriões responderam por Praet (20’) e Schick (71’), antes de Muriel (73’) fixar o 3-2 final.

O Nápoles pode aproveitar para apanhar os romanos no segundo lugar, caso se imponha na recepção ainda neste domingo ao Palermo, antepenúltimo classificado, o que lhe permitirá também aumentar a distância para o Inter e Lazio, quarto e quinto posicionados, respectivamente.

O AC Milan também se adiantou no marcador no estádio da Udinese, por intermédio de Bonaventura, aos oito minutos, mas consentiu a reacção da equipa anfitriã, que virou o resultado a seu favor graças aos remates certeiros de Théreau, aos 31’, e De Paul, aos 73’.

A Fiorentina, treinada pelo português Paulo Sousa, chegou a dispor de uma vantagem ainda maior (2-0 no início da segunda parte), mas também foi incapaz de a segurar, permitindo que o Génova fixasse o 3-3 final, muito por força do 'bis' de Simeone e das duas assistências do ex-benfiquista Taarabt.

A Atalanta, sexta colocada, não foi além da igualdade 1-1 no recinto do Torino, enquanto o Crotone, antepenúltimo da tabela, obteve o resultado mais desnivelado da ronda, ao vencer o Empoli, por 4-1.

