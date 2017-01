Barcelona empata em casa do Betis em jogo polémico

O Barcelona empatou neste domingo em Sevilha, frente ao Betis (1-1), num jogo em que os catalães apenas marcaram no último minuto e onde se queixaram da arbitragem: aos 76’, a bola ultrapassou por completo a linha da baliza dos andaluzes, mas o golo não foi validado.

No Estádio Benito Villamarín, a primeira parte terminou empatada sem golos, mas Alex Alegria deu vantagem ao Betis aos 75’, num lance onde o guarda-redes alemão Ter Stegen não fica isento de culpas. No minuto seguinte, surgiu o lance polémico da partida, com um remate de Aleix Vidal a entrar claramente na baliza, sem ser validado pelo árbitro.

O empate acabaria por chegar já perto do final, com Luis Suarez, assistido por Messi, a fazer o golo que garantiu um ponto aos catalões.

Com este resultado, o Barcelona, que teve André Gomes em campo partir dos 59 minutos, subiu ao segundo lugar, com os mesmos pontos do Sevilha, que tem menos um jogo, e a um do Real Madrid, que tem dois encontros ainda em atraso.

