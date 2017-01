Os actores portugueses vêem-se ao espelho nos seus primeiros castings

Há dez, 15, 20 anos eles eram miúdos, esperançosos, verdes ou invulgarmente maduros. Hoje são Diogo Infante, Maria João Bastos, Ivo Canelas, Nuno Lopes, Custódia Gallego e muitos outros nomes de actores que, na RTP, têm sido convidados a rever o seu primeiro casting, os seus testes, os seus primeiros passos ou primeiros encontros com a câmara de Patrícia Vasconcelos. Sei quem ele é põe uma das mais experientes directoras de casting do país no papel de entrevistadora depois de ver com os seus actores as imagens que deles fez há anos.

As conversas, diz ao P2 a autora do programa e sua entrevistadora, abordam “temas sobre os quais os actores têm poucas oportunidades de falar, sobre o seu processo de trabalho, as inspirações. Desvendam coisas engraçadas”. O programa “não tem início nem fim”, é um fade in e fade out e já com os entrevistados a verem-se no espelho dos vídeos, muitas vezes filmados pela própria Patrícia Vasconcelos, à conversa sobre os seus gostos, a testar falas, a sorrir. Passa agora às terças, às 00h45, depois de a primeira temporada, no final de 2016, ter sido exibida mais perto do horário nobre.

A mais-valia de um reencontro com a sua directora de casting e por vezes primeira interlocutora profissional, responde Patrícia Vasconcelos, é um ambiente “revivalista, mas não no sentido melancólico, que é relembrar como foi o princípio” de cada um dos entrevistados. O confronto com as imagens dos jovens actores pelos experientes actores nem sempre é fácil e também “para o espectador será perceber que todas estas pessoas tiveram um percurso e que nem sempre foi fácil – não é uma profissão fácil.”

Na semana passada foi a vez de Ricardo Pereira, por exemplo, e esta semana será a vez de Custódia Gallego; na terça dia 7 Soraia Chaves confronta-se com as suas primeiras imagens, aos 14 anos, e do rol desta segunda temporada constam entrevistas com Patrícia Tavares ainda com o seu nome não artístico, Sónia Ferreira, antes de ser baptizada espontaneamente por Rogério Samora, ou Nuno Lopes, Afonso Pimentel, Margarida Cardeal, Pedro Laginha, Marco D'Almeida e Pedro Lima. Estão ainda disponíveis online, no RTP Play, episódios anteriores com Diogo Infante, Morgado, Carla Chambel, Marco Horácio, Maria João Bastos, Pedro Granger, João Reis, Paula Neves, Heitor Lourenço, Fernanda Serrano ou Dalila Carmo. A terceira temporada está ainda sob aprovação.

Patrícia Vasconcelos trabalhou cerca de três anos na ideia e tentou vários canais para produzir o seu programa. Com a direcção de programas de Daniel Deusdado estabeleceu um contacto que fez com que Sei quem ele é fosse aprovado “à primeira”, explica. Para a entrevistadora, a experiência tem sido recompensadora pela forma como os actores reagem e por se sentir desafiada.

É um programa de regresso ao passado e a própria autora cruza alguns daqueles castings, algumas imagens, com as “saudades” dos inícios da década de 1990, entre um pico comercial do cinema português e os telefilmes da SIC – quando Emídio Rangel, que descreve como uma pessoa essencial na sua carreira, lhe “deu carta branca para inventar actores”, muitos deles em contínua actividade desde então.

