Homem morre atropelado quando mudava pneu na ponte Vasco da Gama

Um homem morreu este sábado quando mudava o pneu de uma viatura na ponte Vasco da Gama, em Lisboa, atropelado por um pesado de mercadorias, disseram à Lusa fonte da GNR de Coina (Barreiro) e dos bombeiros de Sacavém (Loures).

De acordo com a GNR, o acidente ocorreu ao final da manhã quando a vítima estava a mudar o pneu da sua viatura, na ponte que liga Lisboa a Alcochete. O homem, que "teria entre os 60 e os 70 anos", foi atropelado por um pesado de mercadorias, acrescentou fonte dos bombeiros.

Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS) afirmou que o acidente ocorreu no sentido Norte-Sul, de Lisboa para Alcochete. No local, estavam às 14h15 a GNR e a Brigada de Trânsito de Coina, uma viatura médica do Hospital de Santa Maria e os bombeiros de Sacavém com uma ambulância e um pronto-socorro.

