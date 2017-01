Homem desaparecido em Ribeira do Arade foi encontrado morto

Um homem que estava desaparecido desde as 6h dste sábado, em Ribeiro do Arade, S. Bartolomeu de Messines, Algarve, foi encontrado morto, disse à Lusa uma fonte da GNR. A vítima era um militar da GNR reformado, com cerca de 60 anos.

O corpo foi encontrado por volta das 10h30 na zona entre a barragem do Funcho e a barragem de Odelouca, adianta a mesma fonte. Nas buscas, estiveram militares da GNR e elementos dos bombeiros.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou à Lusa que tinha sido encontrado um veículo abandonado em Ribeira do Arade sem ninguém no interior, acrescentando que se veio a verificar que a viatura em causa pertencia à vítima.

