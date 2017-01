Países do Sul defendem a urgência da “reforma da União Económica e Monetária”

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu a necessidade de dotar a zona euro de capacidade orçamental que permita maior convergência entre as economias dos Estados-membros da União Europeia, ao falar na conferência de imprensa que encerrou a Cimeira dos Países do Sul da União Europeia, que este sábado decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que reuniu os primeiro-ministro de Portugal, António Costa; de Espanha, Mariano Rajoy; da Grécia, Alexis Tsipras; da Itália, Paolo Gentiloni; e de Malta, Joséph Muscat ((também presidente em exercício da União Europeia); e os Presidente François Hollande, de França; e Nicos Anastasiades, de Chipre.

PUB

Na declaração conjunta que sai desta cimeira está expresso o propósito da convergência económica já que os sete países do Sul da Europa defendem a “urgência” da União Europeia (UE) de responder aos "novos desafios” na área da “segurança e da defesa”. Mas o texto frisa que “para atingir esta meta, é essencial” completar a “reforma da União Económica e Monetária” e garantir o fortalecimento da zona euro de modo a que o euro “cumpra o seu papel original”.

Na conferência de imprensa final – em que apenas não participou Muscat, que se ausentou logo após o almoço de trabalho –, coube a Rajoy anunciar que a próxima cimeira dos sete será em Madrid, seguindo-se Chipre. O primeiro-ministro espanhol fez uma entusiasmada defesa da UE que provocou sorrisos entre os seus pares. Isto porque fez questão de frisar que a Europa “continua a ser a região do mundo com mais democracia”, com maior respeito pelos direitos humanos, que possui mais bem-estar e que é a “primeira potência económica do mundo”. Em suma, disse Rajoy, um lugar "para onde todos querem vir e do qual não querem sair.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todos os seis líderes que falaram na conferência de imprensa se referiram à necessidade de convergência económica. Tsipras sublinhou que “o Sul da Europa não é nem pode ser o parente pobre da Europa”. E Hollande fez mesmo questão de salientar em relação aos países do Sul e às crises de endividamento por que passam, que “todos os países fazem esforços consideráveis”.

Hollande tratou ainda de defender o papel da Europa face aos Estados Unidos – que já tinha feito numa declaração aos jornalistas antes de almoço – ao referir: “O proteccionismo não está no genoma, nem no gene europeu”.

Por sua vez, Gentiloni lembrou que os países do Sul da Europa têm uma história comum e estão ligados pelo Mediterrâneo e considerou que “é necessário reiterar os resultados e os valores europeus”, afirmando que “não é necessário que 2017 seja um ano de espera” para a União Europeia, argumentando: “O mundo não espera por nós”.

PUB