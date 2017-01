Catarina Martins diz que cimeira de Lisboa é oportunidade para rejeitar tratado

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou neste sábado que a cimeira de países do sul da Europa, que decorre em Lisboa, é uma oportunidade para rejeitar o tratado orçamental que "impõe limites impossíveis" de dívida e de défice.

PUB

"Este era o momento de se dizer algo que fosse claro e que tivesse consequências concretas, como por exemplo rejeitar o tratado orçamental que obriga os países a desregular mais as relações laborais ou a cortar mais nos direitos sociais dos povos da periferia", disse aos jornalistas Catarina Martins à margem da visita ao mercado de Olhão, no distrito de Faro.

Para a coordenadora do BE, "é chegado o momento de acções para defender o emprego e os direitos em cada um dos países da Europa", sendo a cimeira importante para aliviar a pressão de dívida e de défice sobre os países.

PUB

"É bom que conversemos, mas é também o momento de acções mais concretas para defender os direitos em cada um dos países", concluiu Catarina Martins.

A cimeira de países do sul da Europa começou neste sábado em Lisboa, com a participação do primeiro-ministro, António Costa, e dos chefes de Estado e de Governo de Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália e Malta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante o encontro, os dirigentes dos sete países vão procurar concertar posições sobre o futuro da União Europeia, no contexto da saída do Reino Unido, focando-se nos temas das migrações, segurança e defesa e a união económica e monetária.

A coordenadora do BE deslocou-se ao mercado de Olhão, no Algarve, visita que que assinalou o arranque das candidaturas autárquicas do partido no distrito de Faro.

Catarina Martins vai participar durante a tarde, em Olhão, no sétimo Encontro Regional Autárquico do Algarve, com o tema "participação, cidadania e transparência no poder local", com autarcas e candidatos do BE.

PUB