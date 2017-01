Theresa May assina acordo de cooperação militar com a Turquia

Um dia depois de se reunir com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, visitou o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, ignorando os protestos da imprensa e da oposição britânicas com a sua disposição para negociar a sua agenda económica e política pós-"Brexit" com líderes populistas de tendência autoritária e pouco ou nenhum interesse em seguir a letra da lei ou respeitar os direitos humanos.

A primeira-ministra referiu-se obliquamente à questão, declarando o apoio do Reino Unido à manutenção do regime democrático posto em causa pela tentativa de golpe de Estado na Turquia, em Julho do ano passado. “Mas também é importante que a Turquia promova essa democracia respeitando o Estado de Direito e cumprindo com as suas obrigações internacionais de defesa dos direitos humanos, conforme prometeu”, assinalou – numa referência indirecta às medidas de Ancara para reprimir a dissidência e a oposição, incluindo as prisões de professores, juízes, jornalistas e intelectuais.

A sua porta-voz desmentiu que Theresa May tivesse evitado levantar a questão das detenções arbitrárias ou criticar directamente o regime de Erdogan – “não há nenhuma matéria que a primeira-ministra tenha receio de encarar”, disse, citada pela AFP. Mas pressionada pelos jornalistas britânicos que a acompanham desde Londres a pronunciar-se sobre a directiva assinada por Donald Trump de proibir as entradas nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, e a suspender por três meses o programa de acolhimento de refugiados, a líder conservadora escolheu manter o silêncio e ignorar o assunto.

Tal como aconteceu com a visita a Washington, a presença em Ancara foi justificada com o “interesse nacional” de aprofundar o relacionamento comercial com países que são “aliados e amigos de longa data”. Mas mais do que diálogo, May sai de Ancara com um acordo assinado para o fornecimento de equipamento militar, para o desenvolvimento de um programa turco de aviões de combate, no valor de 100 milhões de libras (117,5 milhões de euros). O contrato é a prova que pretende levar para casa – e o trunfo que quer apresentar em Bruxelas – para alegar que o seu país sairá beneficiado, em termos comerciais e também de defesa e segurança, com o abandono da União Europeia.

O Reino Unido é o segundo maior parceiro comercial da Turquia (atrás da Alemanha) e a intenção de Erdogan é que com o “aprofundamento da cooperação da indústria militar” entre os dois países, a actual balança anual de 14,5 mil milhões de euros possa aumentar para os 18 mil milhões de euros, disse o Presidente turco aos jornalistas.

“A Grã-Bretanha é uma grande nação de comércio global, que está sempre aberta a fazer negócio”, sublinhou a primeira-ministra. Segundo completaram os assessores de Downing Street, o Governo britânico já constituiu 13 grupos de trabalho bilaterais (o 13.º foi precisamente com a Turquia) para fixar os termos dos futuros acordos comerciais do país fora da União Europeia. Theresa May prometeu iniciar o processo formal de separação de Bruxelas até ao fim do mês de Março – as negociações prolongam-se depois por um período de dois anos.

A Turquia continua candidata à adesão ao bloco europeu que o Reino Unido se prepara para abandonar. Mas o processo está paralisado e as relações entre Bruxelas e Ancara deterioraram-se fortemente no último ano, apesar da assinatura de um acordo para resolver a crise de refugiados.

