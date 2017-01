Refugiados detidos em Nova Iorque, muçulmanos barrados no Egipto

As autoridades americanas não perderam tempo para executar o decreto de Donald Trump que impede a entrada nos EUA de todos os refugiados muçulmanos, bem como de todos os cidadãos oriundos de sete países árabes. Nas últimas horas, diferentes jornais e agências noticiosas deram conta de problemas em aeroportos norte-americanos, onde foram recusadas as entradas de cidadãos iraquianos, bem como no Egipto, onde alguns iraquianos em trânsito para os EUA foram afastados do seu voo e recambiados para casa.

PUB

Cinco passageiros iraquianos e um iemenita foram impedidos de embarcar, neste sábado, no Cairo, num voo que tinha como destino Nova Iorque. Apesar de terem vistos de entrada nos EUA dentro da validade, os seis cidadãos muçulmanos foram barrados no aeroporto da capital egípcia, em resultado do decreto presidencial, assinado na sexta-feira à noite, pelo Presidente Donald Trump, que suspende, durante 120 dias, todas as entradas de refugiados nos EUA. Além disso, o diploma proíbe, durante 90 dias, a entrada nos EUA de cidadãos oriundos de sete países (Iraque, Síria, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen).

Segundo o jornal The New York Times (NYT) o controlo apertadíssimo nos aeroportos já levou diversas organizações e advogados a encetar processos judiciais contra a administração, por uma decisão que consideram arbitrária e que afecta todos os muçulmanos por igual. Aliás, não são os únicos a contestar a medida e a mostrar preocupação com o impacto indiscriminado. Neste sábado, alguns especialistas ouvidos pelo NYT criticaram o decreto. Um analista diz mesmo que a retórica anti-muçulmana de Trump "reforça o Daesh".

PUB

Diz o mesmo jornal que mesmo aqueles passageiros que estavam num voo rumo aos EUA, durante a noite de sexta-feira – quando Trump assinou o decreto – chegam a território norte-americano e são pura e simplesmente mandados para trás.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por agora, não é claro quantas pessoas estão nesta situação nos diferentes aeroportos norte-americanos, sublinha o NYT, acrescentando porém que organizações como a American Civil Liberties Union ou o National Immigration Law Center já avançaram com queixas judiciais contra a decisão da Administração Trump que, diz o jornal, deixou todos os viajantes muçulmanos numa espécie de “limbo” legal.

No maior aeroporto de Nova Iorque, o JFK, dois iraquianos foram detidos. Um deles, tinha trabalhado para o Governo norte-americano durante uma década. O outro estava a chegar aos EUA para se juntar à mulher, que trabalhou para empresas norte-americanas, e ao filho, ambos já residentes nos EUA.

Ambos foram detidos na sexta, depois de chegarem ao JFK em voos distintos. Um dos advogados que representam um dos detidos entregou, de imediato um pedido de habeas corpus, com o objectivo de conseguir a libertação imediata do seu cliente.

PUB