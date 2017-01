O pântano italiano: uma lei eleitoral contra a formação de maiorias

1. Depois do referendo de Dezembro em que os italianos rejeitaram categoricamente a proposta de reforma dos sistema político apresentada pelo primeiro-ministro, Matteo Renzi, o Tribunal Constitucional “corrigiu” esta semana a lei eleitoral aprovada em 2015, dita Italicum, eliminando a sua disposição fundamental: a realização de uma segunda volta entre os dois partidos mais votados para atribuição do “prémio de governabilidade”: maioria absoluta na Câmara dos Deputados.

Ao eliminar a segunda volta (ballotaggio), o TC transforma uma lei eleitoral de vocação maioritária num sistema proporcional quase puro, que fragmentará a câmara. Segundo as contas de analistas e institutos de sondagens, nenhum partido nem nenhuma aliança conseguirá ter maioria no Parlamento. Se rejeitaram o ballotaggio, os juízes aceitaram o “prémio de governabilidade” para o partido que supere os 40%. Mas também nenhum partido ou nenhuma aliança serão capazes de atingir esse pamatar.

Note-se que a segunda volta se pratica nas eleições autárquicas. Foi assim que o Movimento 5 Estrelas (M5S), de Beppe Grillo, conquistou no ano passado Roma e Turim. Só dentro de um mês o TC apresentará a fundamentação do acórdão.

2. A Itália mergulha mais fundo no pântano em que estava desde Dezembro. Renzi demitiu-se após o referendo e o Governo foi retocado como um evidente executivo de transição. Quase todos os partidos pedem eleições rápidas. Mas não há sequer a certeza de que isso seja de levar a sério.

A sentença pode protelar o voto, declara Nicola Piepoli, director de um instituto de sondagens. “Esta lei perturba os partidos, e obriga-os a raciocinar em termos maioritários. É preciso coligar-se, mas, assim, os grandes partidos ficam reféns da chantagem dos pequenos.” É uma situação em que os italianos são mestres a navegar.

O primeiro risco é que o “caos político” reacenda a nunca extinta crise financeira e volte a fazer da Itália mais um foco de crise na Europa. 2017, note-se, é o crítico ano do teste ao populismo e ao eurocepticismo, com eleições na Holanda, França e Alemanha. E talvez na Itália.

3. Baixou a cortina sobre o segundo acto de uma opereta, a que outros actos se seguirão. A reforma rejeitada em Dezembro visava fundamentalmente transformar o Senado numa câmara regional, pondo termo ao bicameralismo perfeito. Deputados e senadores têm as mesmas competências na legislação ou na confiança dada ao governo. É uma anomalia italiana, produto do pós-fascismo e da vontade de impedir “ditaduras de governo”.

Para além da duplicação do trabalho e dos prazos, há sempre um risco de incompatibilidade. A composição política das duas câmaras é muitas vezes diferente, pois o método de eleição, os círculos e o próprio corpo eleitoral não coincidem: por exemplo, só os maiores de 25 anos votam para o Senado. E, após o fracasso do referendo, assim será durante muito tempo.

A Itália fica portanto com duas leis eleitorais: a “antiga” para o Senado, em que há coligações mas não prémio de maioria e em que a barreira de entrada é de 8%; e outra para a Câmara dos Deputados, em que não há coligações, há prémio e a barreira de entrada é de 3%.

Há muito que o Presidente, Sergio Mattarella, avisou que não dissolveria o Parlamento com duas leis eleitorais divergentes. Os parlamentares têm portanto de as compatibilizar ou de adoptarem, como defendem alguns, uma nova lei. A hipótese mais rápida e consensual seria “restaurar” a Lei Matarella (cujo redactor foi o actual Presidente) de 1993, de vocação maioritária, ao abrigo da qual foram feitas as três eleições seguintes.

Este é um dos motivos que poderão inviabilizar eleições a curto prazo, pois provocará seguramente longos debates.

4. Beppe Grillo escreveu ao Presidente pedindo eleições, para esclarecer a situação política depois do “terramoto” do referendo. Quer aproveitar o momento político em que Renzi se encontra ainda enfraquecido. O Partido Democrático, de Renzi, e o M5S, de Grillo, são os dois principais actores, os únicos susceptíveis de vencer as eleições, dizem as sondagens: o PD está um pouco à frente do M5S de Grillo.

Segundo o constitucionalista Roberto d’Alimonti, maiores são os problemas de Berlusconi. Com 12% nas sondagens e com o partido sem liderança capaz, não pode concorrer sozinho nem aliar-se à extrema-direita (Liga Norte e Irmãos de Itália), pois isso inviabilizaria o seu desígnio de fazer uma “grande coligação” com Renzi. Do mesmo modo, Grillo não pode pensar numa aliança com os populistas de extrema-direita, pois isso desfaria o seu eleitorado “transversal” — de esquerda, centro e direita.

“[De qualquer modo,] a situação é tão caótica que, penso, não se vai para eleições”, segundo Piepolo. Na notícia de quarta-feira, exprimindo as declarações dos partidos e jornais, considerei quase inevitável as eleições antecipadas. Ignoro o que amanhã escreverei. É uma completa incógnita.

Antecipadas ou não, as eleições italianas não serão disputadas em torno do eixo esquerda-direita, mas em termos de fractura política-antipolítica. Envolverão o euro, a imigração e a União Europeia. O campo da antipolítica está de momento dividido. A Liga, de Matteo Salvini, adoptou as palavras de ordem de Marine Le Pen. Grillo, que acaba de falhar um acordo com os liberais no Parlamento europeu, trata Salvini por “fascista”. Este, por sua vez, disputa a Berlusconi a liderança da direita. O problema de Renzi é outro: o risco de cisão da ala esquerda do seu partido, contrária a eleições antecipadas.

5. Há sinais de trumpismo? Sim. Entrevistado há dias pelo Journal du Dimanche, Grillo fez o elogio do “homem forte” — de Donald Trump e também de Vladimir Putin. “A política internacional precisa de homens fortes como eles.” Congratula-se com o enfraquecimento do único “homem forte” da política italiana: Matteo Renzi. Denuncia o embargo à Rússia, defende uma política proteccionista e, à imagem de Trump, a promoção do made in Italy. E, acrescenta: “Faremos um referendo sobre o euro.”

Uma sondagem do instituto Demos&Pi, do politólogo Ilvo Diamanti, dá conta da atracção por um líder forte “para guiar o país”. Partilhada por 55% dos eleitores em 2006 (era de Berlusconi), subiu para 60% em 2010 (antes de Renzi) e atinge agora quase 80% dos inquiridos. É um modelo que seduz sobretudo os jovens. Trumpismo? Diz Diamanti que a divisão dos populistas trava, de momento, uma aliança trumpista “à italiana”

