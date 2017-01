Kremlin descreve primeiro contacto entre Trump e Putin como "muito positivo"

O primeiro contacto entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, revelou um perfeito entendimento entre os dois líderes e augura um excelente relacionamento futuro entre os dois países que estavam de costas voltadas, disseram este sábado fontes do Kremlin citadas pelas agências internacionais. "Foi muito positivo."

O Presidente norte-americano encerrou a sua primeira semana na Casa Branca com uma série de contactos internacionais: Trump falou ao telefone com os primeiros-ministros do Japão, Shinzo Abe, e da Austrália, Malcolm Turnbull; com a chanceler alemã, Angela Merkel; o Presidente da França, François Hollande e o líder russo Vladimir Putin – um nome omnipresente durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos.

Era a chamada que suscitava maior expectativa, tendo em conta as alegações de interferência russa no processo eleitoral norte-americano e os elogios de Donald Trump à liderança de Vladimir Putin. A Casa Branca ainda não fez o seu relato do telefonema, que aparentemente durou 50 minutos, mas o Kremlin já fez saber como foi calorosa a conversa entre os dois líderes, ambos dispostos a virar a página do passado e “restaurar e melhorar a cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos”. De tal maneira que se comprometeram a manter “contacto regular” e a encontrar, rapidamente, uma data e um local para o seu primeiro encontro.

A estação televisiva Russia Today, financiada pelo Kremlin, disse que Trump e Putin falaram sobre o Médio Oriente, discutindo matérias como o processo de paz israelo-palestiniano, o combate ao terrorismo do Daesh, ou o acordo nuclear do Irão, e abordaram também outras “crises”, nomeadamente na Ucrânia. Porém, a RT não esclareceu se os dois discutiram as sanções internacionais impostas a Moscovo por causa da sua anexação da Crimeia e o apoio aos rebeldes separatistas no Leste da Ucrânia.

Na sexta-feira, a conselheira da Casa Branca Kellyanne Conway disse que a questão seria abordada durante o telefonema. Mas em resposta aos jornalistas no mesmo dia, Donald Trump não deu certezas disso, ou da sua posição sobre a manutenção das sanções para punir a Rússia: “Logo veremos”, disse.

As fontes do Kremlin não se referiram à questão das sanções, mas salientaram o compromisso de Trump e Putin em “aprofundar os laços comerciais e económicos entre os dois países”.

