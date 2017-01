Governo mexicano repreende tweet de Netanyahu

O Governo mexicano repreendeu neste sábado um tweet do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que dizia aplaudir o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de construir um muro na fronteira com o México para impedir a entrada ilegal imigrantes.

Netanyahu escreveu na rede social Twitter: "O Presidente Trump está certo. Eu construí um muro ao longo da fronteira Sul de Israel, que parou toda a imigração ilegal. Grande sucesso, grande ideia."

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea ???????? — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017

O Twitter foi usado para vários mexicanos proeminentes de origem judaica responderem, criticando as palavras de Netanyahu, tal como o Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano também o fez. "O Ministério dos Negócios Estrangeiros expressou ao Governo de Israel, através do seu embaixador no México, o seu profundo espanto, rejeição e decepção com a mensagem do primeiro-ministro Netanyahu no Twitter sobre a construção de um muro na fronteira", cita a Reuters.

"O México é um amigo de Israel e deve ser tratado como tal pelo seu primeiro-ministro", disse ainda o ministério, sublinhando que o ministro Luis Videgaray expressou o seu profundo respeito por Israel num evento que marcou o Dia do Holocausto.

