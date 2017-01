Drone, o novo gadget de viagem?

Abrimos o vídeo e carregamos no play. Uma serra da Estrela líquida desce sob os nossos olhos enquanto as vistas se alargam em cerros cinzentos e tufos de arbustos verdes. A paisagem desliza debaixo da câmara e nós vamos planando com ela, sentindo cada curva do drone-máquina como se fosse o nosso corpo-pássaro a desenhá-la. Até que surge um estranho remoinho num recanto do espelho de água. Voamos até lá. E os olhos e as bocas abrem-se de espanto à medida que descobrimos “o segredo escondido da serra da Estrela” — um círculo perfeito por onde a água escoa como se de um ralo se tratasse.

As imagens da barragem do Covão dos Conchos, publicadas em Fevereiro pela empresa portuguesa ProBilder, tornaram-se virais. O vídeo original soma mais de seis milhões de visualizações no Youtube e o artigo do P3 que o noticia tornou-se o mais lido do ano em todo o PÚBLICO. As imagens registadas com recurso a drones não são uma novidade, mas a democratização dos aparelhos e a sua popularidade levantaram definitivamente voo. Há modelos cada vez mais portáteis e baratos, construídos à medida das viagens e das selfies. No Instagram, a hashtag #drone conta com mais de dois milhões de fotografias e a conta @droneoftheday, por exemplo, soma mais de 156 mil seguidores. Ao mesmo tempo, novos regulamentos são aprovados um pouco por todo o mundo, incluindo Portugal, onde a nova legislação entrou em vigor no dia 13 de Janeiro. Serão os drones os novos gadgets indispensáveis à memorabília das férias ou a crescente legislação ameaça cortar-lhes as asas?

Para Miguel Miranda, presidente do Drone Club Portugal, a utilização civil de aeronaves pilotadas remotamente é uma realidade incontornável e são poucas aquelas que hoje em dia chegam ao mercado sem uma câmara como órgão vital. “Vários drones têm unicamente por função a captação de imagem, fixa ou em movimento, para utilização desportiva ou lazer, portanto penso que serão quase como a nova máquina fotográfica ou de filmar móvel do futuro”, defende. “Não tenho grandes dúvidas sobre isso.” Joel Santos, o primeiro fotógrafo a vencer a competição Travel Photographer of the Year com imagens captadas por um drone (e o primeiro português a conquistar o galardão máximo do concurso internacional), confessa que “já não é caso raro” encontrar outros entusiastas de comando em punho e olhos no céu. “É cada vez mais recorrente, tanto em Portugal como nos países onde tenho trabalhado.”

Foto JOEL SANTOS/WWW.JOELSANTOS.NET

De acordo com um estudo realizado pela Grand View Research, o mercado de consumo de drones deverá continuar a crescer em todo o mundo, assente em “actividades recreativas como a fotografia e as corridas de aeronaves pilotadas remotamente”. No relatório, publicado em Maio, a consultora estima que o volume de negócios nesta área ascenda aos quatro mil milhões de euros a nível global até 2024. A oferta de aparelhos com câmara incorporada mantém-se fatia principal do mercado e há modelos a surgir para agradar a todos os gostos. E carteiras.

DR

E para levar na mala?

A portabilidade é bandeira de slogan em quase todos os casos — e alguns apelam directamente aos viandantes. É o caso do Mavic Pro, lançado em Setembro pela DJI, que promete segui-lo para “onde quer que vá” (com preços a partir de 1199€); ou do Dragonfly, da SimToom, que “nasceu para viajar” (cerca de 550€). Já a Zero Zero Robotics quer que “desdobre a sua próxima viagem” com o Hover Camera Passport, um pequeno drone que, quando fechado, assemelha-se a uma velha cassete VHS (558€). Mas há muito mais por onde escolher, entre aparelhos de entrada de gama dos principais fabricantes e modelos lançados por start-ups a tentar impor-se no mercado.

A Yuneec e a Parrot, duas das principais concorrentes da DJI, líder do mercado de consumo, têm dois modelos compactos, o Breeze 4K e o Bebop 2, ambos de pequeno-médio porte (entre 400 e 500 gramas) e a rondar os 500€. Já as pequenas empresas têm apostado quase tudo em aparelhos ultra-compactos, baratos e leves, com pesos a atirá-los para a categoria de brinquedo, com regras diferentes em vários países.

É o caso do Hover, mas também do Rova (muito semelhante mas mais barato e menos portátil) ou do C-me, da Hobbico, com lançamento previsto para Março deste ano (e o tamanho de um smartphone). Os três modelos marcaram presença na CES, a maior feira de electrónica do mundo, que decorreu em Las Vegas no início do mês. Foi lá que dois fabricantes de câmaras fotográficas reiteraram intenções de subir ao céu das máquinas voadoras. A Polaroid lançou uma nova linha de drones no mercado norte-americano, com três modelos desenhados para “os consumidores em movimento preparados para voar”. E a GoPro não desiste de devolver o Karma às prateleiras, depois de corrigidos os problemas nas baterias, que levaram a marca a retirar o drone do mercado poucas semanas depois de o lançar. Nick Woodman, director-executivo da empresa, prometeu anunciar mais detalhes em Fevereiro.

É que a pequena câmara resistente a quase tudo foi uma das principais precursoras da febre por imagens fantásticas de ângulos até há bem pouco tempo impossíveis. Colou-nos aos raios de bicicletas, ao capacete de motociclistas e pára-quedistas, ao espelho de carros em alta velocidade, ao corpo de surfistas, ao mundo subaquático das férias nos destinos tropicais. E aos aviões dos entusiastas do aeromodelismo. Foi assim que Joel Santos fez os primeiros testes de fotografia aérea, há cerca de quatro anos e meio. “Nem dava para ver num ecrã o que se estava a fotografar”, recorda. “Era um bocadinho a olho, apontar o drone para um sítio e esperar que o enquadramento estivesse bom.”

Os primeiros disparos, feitos junto à linha de costa em Sintra, nunca foram publicados mas o bichinho ficou. Hoje os três drones que o fotógrafo possui são uma ferramenta de trabalho tão importante como qualquer outra câmara que utiliza. “São um meio muito mais independente e menos dispendioso do que o recurso a aviões ou helicópteros, como se fazia no passado”, permitindo “inovar e complementar uma história” com uma “perspectiva nova e fresca das coisas”, defende.

Para Joel Santos é “inevitável” que as câmaras voadoras “se massifiquem e se tornem mais populares e acessíveis”, tal como aconteceu com outras tecnologias de captação de imagem. Mas não acredita que cheguem aos mesmos patamares de vendas. Além de não ser um aparelho barato, “usar um drone é algo que requer experiência”, defende. “Exige alguma coordenação motora, capacidade de planeamento, perceber os ventos e o que eles significam.”

Praticar, praticar, praticar

Antonio desdobra as asas do pequeno aparelho com cuidado, abrindo as seis hélices que daqui a minutos vão fazê-lo sobrevoar este recanto da Toscana italiana. O corpo do drone pouco sobra na palma da mão. Compacto como uma lancheira, caberia facilmente numa mochila ou mala a tiracolo. No final de Novembro, estivemos em Castelfalfi a convite da DJI, para testar os novos aparelhos da marca, o Mavic Pro e o Phantom 4, este já numa gama entre o mercado de consumo e o uso profissional e sem a portabilidade como elemento estruturante. Foi a primeira vez que guiámos um drone. Ou, pelo menos, tentámos.

A aeronave cinzenta quase parece um insecto gigante contra o nevoeiro quando Antonio, um dos elementos da equipa técnica, nos deixa o comando do Mavic nas mãos. A descolagem e a aterragem, os momentos mais delicados no manuseamento dos aparelhos, ficam por conta do staff. Mas agora o drone sobrevoa a neblina e nós temos os polegares colados a dois joysticks e as atenções divididas entre o que se controla cá de baixo e o que se vê lá de cima. Há quem prefira testar a perícia nos botões e quem procure um pedaço de paisagem entre a bruma cerrada para descobrir o que muda com a nova perspectiva. O ecrã que temos entre as mãos é nada mais do que um smartphone encaixado no comando com a aplicação móvel do fabricante aberta. Enquanto o primeiro grupo causa espasmos ligeiros a Antonio por se tornar demasiado afoito nas tropelias aéreas, o segundo — no qual nos incluímos — ouve reprimendas quando, de tanto passear nas imagens no ecrã, se esquece da máquina voadora. “Tem de ir sempre olhando para o drone.” “Está a ir muito rápido.” “Atenção ao outro drone.”

Ter o máximo de controlo e confiança no comando da aeronave exige tempo e alguma prática. Por isso, é essencial “conhecer bem o aparelho e treinar bastante em privado antes de o utilizar em locais públicos”, defende Miguel Miranda. A maioria das aplicações fornecidas pelos fabricantes já trazem simuladores de voo, que também devem ser experimentados antes de se lançar o drone aos céus, sugere Joel Santos. Depois, enumera, há que utilizá-lo apenas quando se tiver a certeza absoluta que é seguro fazê-lo, não abdicar do treino e só levá-lo em passeio quando se tiver “um conjunto mínimo de habilidade, experiência e conforto”. Hélder Afonso, autor do projecto Portugal Visto do Céu, que no Facebook conta com mais de 50 mil seguidores, aconselha mesmo os novos utilizadores a inscreverem-se num clube de aeromodelismo para “aprender primeiro as regras de segurança e seguir os conselhos de aeromodelistas mais experientes”.

Outro dos conselhos, especialmente para quem quer viajar com um drone, é ter atenção ao número de baterias que se transporta e à capacidade das mesmas, uma vez que existem restrições quanto à potência-hora que se pode transportar num avião. E, claro, conhecer sempre de antemão a legislação em vigor no país de destino quanto à utilização de aeronaves pilotadas remotamente. Em Portugal, o novo regulamento da Autoridade Nacional de Avião Civil (ANAC) entrou em vigor este mês. Os aparelhos passaram a estar limitados a voos diurnos, operados “em linha de vista” e até 120 metros de altura — ou 30 metros, no caso das “aeronaves brinquedo”, não equipadas com motor de combustão e com peso inferior a 250 gramas. Estas ficam ainda impedidas de “voar sobre pessoas”.

Para Miguel Miranda, as novas regras vêm sobretudo “criar alguma moralidade na utilização de drones em termos de lazer” e “balizar um pouco a utilização abusiva ou para fins evasivos”. Falta o registo obrigatório de novos aparelhos e a criação de um sistema de certificação dos pilotos — duas medidas que já existem em vários países, incluindo Reino Unido e Estados Unidos. No entanto, é contra a imposição de mais restrições. “Estamos num momento em que é vital a aceitação pública desta tecnologia”, defende, considerando importante “libertá-la” para “permitir que a sociedade comece a vê-la em funcionamento”. Não o “espantaria”, contudo, que no futuro se assistisse ao aumento do número de zonas interditas ou que surgissem proibições ao nível da privacidade, nomeadamente de voar sobre propriedade alheia.

No último ano, vários países tornaram mais apertada a legislação sobre esta matéria. O caso mais radical foi a Suécia, onde em Outubro o Tribunal Supremo classificou os drones com câmaras incorporadas como aparelhos de vigilância, sujeitos a licenças prévias e enquadramento jurídico próprio. Camboja e Marrocos são outros dos países onde é obrigatório requerer antecipadamente uma licença junto das autoridades de aviação civil. Em Cuba, os drones estão completamente banidos — assim como nos navios de cruzeiro. O site uavsystemsinternational.com tem uma listagem de países e as leis aplicadas nesta matéria em cada um, com links e contactos. No entanto, o melhor é confirmar sempre junto das autoridades de aviação civil do país de destino. E “usar bastante o senso comum”, defende Joel Santos.

“Respeitar as pessoas que já estejam nos sítios, não os incomodar com o drone ou serem evasivos”, enumera. “Se as pessoas se respeitarem mutuamente e seguirem estes princípios, julgo que a introdução dos drones na bagagem turística será pacífica e não trará grandes complicações.” É que, afinal, quem nunca sonhou em poder voar e descobrir como o mundo é belo visto lá de cima? O drone, diz, “quase alimenta esse sonho”.

