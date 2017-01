Wolverhampton afasta Liverpool da Taça de Inglaterra

O Liverpool foi afastado dos oitavos-de-final de Taça de Inglaterra pelo Wolverhampton, 18.º classificado da Championship, o segundo escalão do futebol inglês. Em Anfield Road, os forasteiros ganharam por 2-1. Chelsea, Manchester City e Tottenham seguem em frente.

A atravessar uma má fase, o Liverpool sofreu o primeiro golo logo no primeiro minuto (Richard Stearman) e, perto do intervalo, Andreas Weiman aumentou a vantagem dos “wolves”, para 2-0. Em ambas as jogadas, o extremo português Hélder Costa esteve em destaque ao fazer as assistências. O belga Origi, aos 86', fez o golo de honra dos "reds".

Em Stamford Bridge, o Chelsea teve uma tarde tranquila e derrotou o Brentford, da Championship, por 4-0. Fácil foi também o apuramento do Manchester City. A equipa de Guardiola foi a Londres derrotar o Crystal Palace, por 3-0.

Também na capital inglesa, Tottenham e Wycombe protagonizaram um jogo electrizante. A equipa do quarto escalão esteve a ganhar por 2-0 e 3-2, mas os “spurs” deram a volta ao resultado e venceram por 4-3, com golos de Dele Alli (89’) e Heung-Min Son (90’).

