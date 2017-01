Serena derrota Venus e conquista 23.º Grand Slam

A tenista norte-americana Serena Williams derrotou, neste sábado, a irmã, Venus Williams, na final do Open da Austrália, em Melbourne, conquistando o seu 23.º título Grand Slam (circuito que inclui os quatro principais torneios: Melbourne, Paris, Wimbledon e Nova Iorque).

Serena garantiu o seu sétimo troféu em Melbourne, naquele que foi o 14.º confronto entre as duas irmãs Williams em provas do Grand Slam, vencendo com os parciais de 6-4 e 6-4.

A norte-americana entrou para a história do ténis mundial ao vencer o seu 23.º torneio do Grand Slam, depois de ter feito um Open da Austrália perfeito, que culminou com a vitória sobre a irmã Venus.

Antes de derrotar Venus Williams, 13.ª cabeça de série, em 1h21m, Serena, que recuperou a liderança do ranking mundial feminino, não cedeu qualquer set ao longo dos outros seis encontros disputados em Melbourne, mostrando ter voltado à melhor forma, após alguns problemas físicos.

O sétimo triunfo no Open da Austrália permitiu a Serena tornar-se recordista de triunfos em provas do Grand Slam na Era Open, com 23 títulos, mais um do que a alemã Steffi Graf e a um de distância do recorde total da australiana Margaret Court, que esteve nas bancadas a ver a final. Serena chegou a Melbourne como número dois mundial.

Serena Williams, de 35 anos, obteve 10 “ases”, mais três do que Venus, conseguiu mais seis winners (27-21) e cometeu menos dois erros não forçados (23-25), mas apenas ganhou mais dez pontos ao longo do encontro.

Depois de um início muito nervoso, com quatro quebras de serviço nos primeiros quatro jogos do primeiro set, Serena acabaria por fazer o break decisivo ao sétimo jogo da primeira partida (4-3), segurando o seu serviço até ao final do parcial.

No segundo set, a mais nova das irmãs Williams, que nunca perdeu uma final de um major depois de vencer a primeira partida, voltou a quebrar o serviço de Venus no sétimo jogo, momento que acabou por ser decisivo no desfecho do encontro.

Uma das maiores rivalidades da história do ténis teve, assim, mais um capítulo, com Serena a voltar a mostrar-se, mais uma vez, mais forte, somando o 18.º triunfo em 29 encontros. Em torneios do Grand Slam, Venus apenas conseguiu vencer uma das oito finais contra a irmã, em Wimbledon, em 2008.

