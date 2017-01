"Dragão" conta com "reforços" e com Danilo frente ao Estoril

O FC Porto apresenta-se praticamente na máxima força para o compromisso deste sábado (18.15 horas na Sport TV) com o Estoril, já que Danilo - um dos pilares do “onze” de Nuno Espírito Santo, com renovação assinada até 2022 – recuperou totalmente de uma contusão no pé direito, solucionando um problema latente em face da ausência de Rúben Neves, ainda lesionado.

O reforço Soares é a outra baixa "sonante" entre os “dragões” (cumpre um jogo de suspensão), numa altura em que Nuno Espírito Santo assesta baterias para atacar a liderança. O técnico do FC Porto não quer voltar a vacilar em casa alheia, até porque as contas da Liga lhe dizem que não há margem de manobra na corrida pelo título.

De resto, Nuno Espírito Santo tem, depois da eliminação do Benfica nas meias-finais da Taça da Liga, ainda mais motivos para acreditar que se o FC Porto for capaz de impor as condições, mantendo a pressão, reduzindo a diferença para o líder e obrigando o rival a jogar sob uma maior tensão para repor a vantagem de quatro pontos, é possível saltar para o comando.

Daí a convicção de que os três pontos em disputa na Amoreira são fundamentais para por em prática um plano que os jogadores têm vindo a cumprir, numa altura em que o Benfica se permite alienar alguns dos seus activos, como é o caso de Gonçalo Guedes.

Com Brahimi, Otávio e Maxi Pereira de volta às opções, o treinador portista acelera para o Estoril, onde é aguardado por um opositor faminto de pontos. Pedro Gómez Carmona inspira-se na vitória do Moreirense sobre o Benfica e garante "ambição" e "confiança" para enfrentar o FC Porto, sublinhando a "atitude " dos jogadores para tentar inverter a série de seis derrotas consecutivas no campeonato, assegurando que o Estoril está "melhor" desde que chegou ao clube, faltando apenas "a mudança nos resultados". De resto, Carmona viu o FC Porto-Rio Ave e ficou alertado para as “bolas paradas”. "É algo que temos de ter em atenção".

No dia em que o FC Porto cede o guarda-redes Sinan Bolat ao Arouca, após empréstimo ao Nacional da Madeira, o titular da baliza portista, Iker Casillas, contribuiu com a oferta de uma chuteira e uma luva autografadas para um leilão solidário – que decorrerá até dia 31 de Janeiro na plataforma digital da Catawiki - que visa a angariação de verbas para a Federação Espanhola de Pais e Crianças com Cancro.

