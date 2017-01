Sporting venceu o Paços de Ferreira mas não afastou a crise

Num jogo entre duas equipas em crise — o Sporting não vencia há três partidas; o Paços de Ferreira há sete — foram os “leões” a sacudir um pouco a pressão, vencendo os “castores” por 3-2, neste sábado. Um pouco porque aquilo que ao intervalo parecia que iria ser um “passeio”, acabou por não o ser. Antes da difícil e importante deslocação ao Estádio do Dragão, na próxima jornada da I Liga, o Sporting mostrou várias faces.

O primeiro tempo foi totalmente do Sporting, que não deu hipóteses a um Paços de Ferreira fragilizado com vários jogadores impedidos de alinhar por lesão e que denotou sempre enormes dificuldades em travar a velocidade do flanco direito “leonino” — Gelson Martins e Schelotto estiveram muito activos neste período.

Positivo/Negativo Positivo Bas Dost Eficaz, o holandês bisou e aumentou a vantagem no topo da lista dos goleadores. Se o primeiro golo foi importante para consolidar a vantagem “leonina”, o segundo foi decisivo para serenar uma equipa que tinha acabado de sofrer um golo e ameaçava entrar numa crise de nervos.

Positivo Rui Patrício Fez duas defesas importantíssimas, que ajudaram o Sporting a não tremer em demasia.

Positivo Welthon O avançado brasileiro bisou em Alvalade, mostrando um instinto goleador assinalável. Negativo Rúben Semedo O defesa central que tem na velocidade uma das suas armas, mostra-se, demasiadas vezes, desligado do jogo. Como neste sábado.

Por isso, foi com naturalidade que a formação da casa chegou ao golo, na marcação de um penálti — o árbitro Fábio Veríssimo entendeu que Monteiro empurrou Adrien na área. O capitão sportinguista não falhou e inaugurou o marcador, que se foi dilatando com naturalidade, primeiro com o já habitual golo de Bas Dost, depois com a também já tradicional genialidade de Gelson, desta possível de admirar num “chapéu” ao guarda-redes adversário.

Desta primeira parte apenas uma nota negativa: o cartão amarelo exibido a William Carvalho, no final do primeiro tempo, que o impede de jogar contra os “azuis e brancos”.

Antes do intervalo, o Paços apenas se mostrou vivo num livre de Pedrinho, que obrigou Rui Patrício à defesa da noite. Um aviso para o recomeço do encontro, período em que os pacenses estiveram melhores e durante o qual chegaram ao golo, apontado por Welthon.

A segunda parte foi mais dividida e o Paços de Ferreira quase que assustou Alvalade. Dois golos sem resposta, ambos apontados por Welthon e depois de vários minutos em que foram os pacenses os melhores em campo, mostraram que o Sporting ainda precisa de umas sessões no divã. Neste sábado, valeu o golo de Bas Dost para evitar um ataque de pânico.

