Conselho de Arbitragem entende que Schembri interferiu com Ederson

O fora-de-jogo é uma das situações mais difíceis de avaliar para uma equipa de arbitragem durante um jogo de futebol e está entre as mais discutidas pelos adeptos. As duas últimas jornadas da liga portuguesa tiveram vários casos que resultaram de avaliações erradas e que tiveram influência no resultado final. No entendimento do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tanto o golo validado a Schembri no Benfica-Boavista, como o golo anulado a Alan Ruiz no Marítimo-Sporting foram erros de avaliação dos árbitros-assistentes que acompanhavam os lances.

Numa sessão de esclarecimento para apresentar o documento sobre a aplicação da lei do fora-de-jogo (que foi enviado aos clubes e aos árbitros), João Ferreira, vice-presidente do CA, explicou que, no lance que daria o 0-3 para o Boavista, um golo da autoria de Schembri (o jogo acabou 3-3), o maltês tentou jogar a bola no momento do cruzamento e que não chegou a tocar, mas que tal acção foi suficiente para influenciar o comportamento do guarda-redes do Benfica Ederson. “Pela subjectividade do lance, compreende-se a leitura e decisão do árbitro assistente. No entanto, o facto do jogador atacante tentar claramente jogar a bola, interfere com o guarda-redes”, diz o documento.

Na mesma jornada, na Madeira, houve outro lance decisivo mal avaliado pelo assistente, “um dos melhores” segundo Bertino Miranda, antigo assistente e vogal do CA. “É um lance típico de contrariar o que os olhos nos dizem”, refere o antigo assistente, classificando como um “erro compreensível” aquele que anulou o golo (que seria o terceiro do Sporting de um jogo que terminou 2-2) de Ruiz após um passe de Bas Dost.

Estes foram dois dos exemplos de duas decisões erradas dos árbitros assistentes referidas pelo CA, entre outros lances de difícil avaliação apresentados que tiveram decisões correctas. Entre decisões correctas e incorrectas, o CA considera que “os assistentes têm de melhorar a colocação em campo”, uma das razões principais para os erros de julgamento, e que o organismo, para reduzir o risco de erro, tem emparelhado assistentes de primeiro ano com árbitros mais experientes.

Esta sessão foi mais uma iniciativa do CA para reforçar uma “política de transparência” do organismo, depois de, há pouco mais de duas semanas, ter havido uma reunião do organismo com representantes dos clubes das duas divisões profissionais. Essa reunião, revelou José Fontelas Gomes, presidente do CA, já teve os seus efeitos. “Os jogadores até aceitam melhor as decisões e muitos clubes até me pediram desculpa por alguns comportamentos ou algo mais que alguns treinadores ou dirigentes tenham falado”, referiu Fontelas Gomes, acrescentando que, desde essa reunião, a média de cartões amarelos mostrados desceu de 4,6 por jogo para 3,72.

