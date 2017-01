Ao V. Guimarães-Marítimo só faltaram os golos

Duas equipas a atravessar um bom momento, a perspectiva de ambos os conjuntos poderem chegar a lugares ainda mais cimeiros da classificação. Um cenário que antecipava um bom jogo entre V. Guimarães e Marítimo mas que foi atraiçoado pela falta de pontaria dos jogadores, que não foram capazes de desfazer o nulo inicial.

Prova da desinspiração que pairou neste sábado no Estádio D. Afonso Henriques foram os lances protagonizados por Pedrão e Bernard, que acertaram nos ferros da baliza de Charles. Já na fase final do encontro foi o Marítimo quem esteve mais perto do golo, com Ghazaryan também a acertar nos ferros, desta vez da baliza de Douglas.

O V. Guimarães já não pôde contar com o avançado Soares, contratado pelo FC Porto no mercado de Inverno. E, coincidência ou não, a equipa de Pedro Martins ficou em branco, apesar do maior domínio do jogo.

No entanto, o Marítimo nunca foi um adversário fácil e, especialmente na ponta final do encontro, esteve muito perto de chegar à vantagem. Apesar do nulo, os insulares regressam a casa mantendo um registo positivo, já que este foi o quinto encontro consecutivo sem perder no campeonato.

No final do jogo, Pedro Martins queixou-se de um penálti não assinalado a favor do Vitória, dando também mérito ao Marítimo pela forma como se tinha batido em Guimarães: “Foi um bom jogo de futebol. Tivemos largos períodos a assumir e a pensar o jogo e várias oportunidades flagrantes para marcar, apesar de o Marítimo ter sido sempre uma equipa muito bem organizada. Não marcámos no momento certo, a eficácia não foi a que pretendíamos. Há um penálti sobre o Hernâni na segunda parte, que infelizmente não foi assinalado.”

Já Daniel Ramos, técnico do Marítimo, não escondeu algum contentamento com o desfecho da partida: “Um ponto é positivo pelo que aconteceu durante o jogo, perante um grande adversário. É evidente que se olharmos para as oportunidades de golo, o Vitória de Guimarães teve mais mas nós também tivemos algumas boas. A vitória podia ter caído para qualquer um dos lados, fomos felizes em alguns momentos mas também nos faltou uma pontinha de sorte para vencer.”

