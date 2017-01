Alvalade continua a odiar Ronny

Foi há dez temporadas, mas poucos sportinguistas apagaram da memória o fatídico embate com o Paços de Ferreira na noite de 16 de Setembro de 2006. Em cima do intervalo, um golo do avançado brasileiro Ronny, visivelmente com a mão, escandalizou as bancadas de Alvalade e daria o triunfo à equipa visitante. O peso da decisão errada do árbitro João Ferreira iria sentir-se meses depois. Os “leões” ficariam a um ponto do título, conquistado pelo FC Porto, com os lisboetas em vantagem no confronto directo em caso de empate no topo da tabela.

PUB

Aumentar

Paulo Bento, então treinador do Sporting, não poupou o trabalho da “terceira equipa” logo no final da partida, mas não calculava então a real dimensão das consequências desportivas para a sua equipa. “Quando três indivíduos dentro do campo não conseguem ver uma mão na bola não há nada a fazer. Não vamos apitando, vamos assobiando para o ar.”

PUB

Já o principal vilão da noite, hoje no ocaso da sua carreira, ao serviço dos brasileiros do Sertãozinho, demorou três anos a falar do incidente e não contribuiu nada para minimizar a antipatia geral entre o público “leonino”. “Se fosse hoje, de certeza que repetiria o gesto. Foram três pontos importantes para o Paços de Ferreira. Estava a defender os interesses do Paços, nesse lance a bola foi em direcção ao braço e fiz o que tinha a fazer para ajudar a minha equipa. Sem arrependimento”, confessou em declarações ao site Maisfutebol, em Maio de 2009.

Uma década depois, muito mudou no Sporting, menos as críticas às arbitragens, que continuam na ordem do dia. Um fora de jogo mal assinalado na última partida com o Marítimo, impediu o triunfo do conjunto de Jorge Jesus na Madeira e deixou-o a dez pontos do líder Benfica. Sem margem de manobra, os “leões” querem esta noite aproveitar o mau momento do Paços, que não vence há sete jornadas, para retomar o trilho dos triunfos e manter acesa a esperança.

PUB