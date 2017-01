Bravo, Aldina!

No final, ela irradiava felicidade e não era caso para menos. Talvez o impulso maior viesse do pretexto deste espectáculo (celebrar a sua já longa relação musical com a Culturgest e com seu o programador Miguel Lobo Antunes, que deixará aquele cargo em Abril deste ano), ou do saber acumulado nestes mais de vinte anos de carreira. A verdade é que, quando Aldina Duarte surgiu no palco do Grande Auditório da Culturgest para apresentar o espectáculo Fado: a Música e as Palavras, instalou-se logo de início um clima fora do comum. Nenhuma insegurança vocal, nenhum sinal de nervosismo (mesmo que o houvesse), nenhum passo em falso. Mesmo o fado que abriu a noite, que ela já cantara antes mas nunca gravou, o Auto-retrato que lhe foi oferecido por João Ferreira-Rosa, soou como se a voz já tivesse aquecido há longos minutos. E soou dos bastidores, porque visíveis estavam apenas os músicos, Paulo Parreira (na guitarra portuguesa) e Rogério Ferreira (na viola de fado), e uma mesa com um copo de água ladeada por duas cadeiras. Ela surgiu depois.

Daí em diante foi o merecido encontro do público de Aldina com a sua voz, expressiva e versátil como nunca, dando às palavras de cada fado a ênfase requerida, diseuse de artes fadistas, fadista com alma de diseuse, como um funâmbulo em risco permanente mas evitando com sabedoria o risco da queda (e já no final ela lembrou, precisamente, O Funâmbulo de Genet). A revisão dos fados dos seus cinco discos, por blocos, como ela prometera, resultou na valorização de cada fado, na sua história particular, no seu encanto. E ela entregou-se a cada fado como se fosse o derradeiro, o escolhido, o único da noite. Sorte com sentido, o inédito que Manuela de Freitas lhe escrevera há anos, soou a anos-luz de distância da gravação televisiva que se lhe conhece. E mesmo quando ela anunciou o risco de estrear um fado em palco, como um trapezista anuncia o triplo mortal sem rede, bastou o início do fado inédito de João Monge, A Estação dos Amantes, (“Abri a porta do quarto/ Olhei p’ra ti outra vez”) para saber que era um trunfo garantido.

E houve mais João Monge (Estação das Cerejas soou magnífica, numa interpretação com um final grandioso), Maria do Rosário Pedreira (o inédito Sem cal nem lei retratou de forma emocionada e crua a forte relação musical entre Aldina, a Culturgest e o seu programador Miguel Lobo Antunes, afinal a razão maior deste espectáculo), um momento notável com banda (as guitarras eléctricas de Pedro Gonçalves e Pedro Vidal e as teclas de João Cardoso) e fados que ela canta menos, ou só na casa de fados, mas ali tão bem sublimou.

Vários “bravo!” foram pontuando a actuação, que fechou com uma Princesa Prometida fulgurante. Os encores, três, incluíram uma rapsódia a guitarra e viola (muito aplaudida) e mais dois tributos a fadistas da sua estima (o primeiro tinha sido Não me conformo, de Lucília do Carmo): Porta maldita, de Maria da Fé; e Loucura, loucura, de Fernanda Maria. Cantou-os como cantara o resto: como uma total entrega.

Nas vésperas de subir ao palco, Aldina dissera: “Vai ser muito arriscado. Se correr bem, pode ser o meu melhor concerto; se correr mal, pode ser o pior.” Esta ideia, que poria em pânico o mais comum dos mortais, acabou por ser-lhe benéfica. Porque correu magnificamente. E se no passado algum concerto lhe possa ter corrido menos bem, por episódico desacerto, este redimiu-os a todos. E mesmo que dele não tenha ficado qualquer registo físico (áudio ou vídeo), resta a grata garantia de ter ficado para sempre gravado na nossa memória. Bravo, Aldina!

