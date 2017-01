As 3 Marias numa aventura sonora onde entram a pop e a electrónica

As 3 Marias chegaram ao terceiro disco. Depois, o sucessor de Bipolar (2014), regista uma viragem na sonoridade deste grupo portuense formado em 2008, e que logo no ano seguinte gravou o seu disco de estreia. Com Cristina Bacelar (voz, guitarra, letras e composição), Fátima Santos (acordeão) e Ianina Khmelik (violino), a mesma formação do início, trabalharam agora com Nuno Gonçalves, dos The Gift, nesta sua nova fase.

As 3 Marias

Cristina Bacelar começa por dizer que os discos devem ser diferentes, senão não faz sentido fazê-los. Mas essa diferença tem de ter um sentido. Neste caso, houve um desejo de arriscar outro caminho na sonoridade do grupo. “Este disco é assumidamente um ‘depois’. Já no disco anterior tínhamos passado por uma fase em que brincávamos de certa forma com os efeitos e alguma electrónica. Por isso, quando pensámos num disco novo, pensámos em mudar toda a sonoridade. Até porque nós gostamos de desafios.”

Dar forma a este novo disco foi “um trabalho a oito mãos”, diz Cristina. Objectivo? “Tornar a nossa música mais acessível, para que chegasse ao maior número de pessoas possível. Achámos que seria melhor juntar aos instrumentos acústicos com a electrónica ou até mesmo com a pop, apostar em canções cantadas em português (há apenas um instrumental) com letras fortes e mensagens positivas, com refrões que as pessoas pudessem cantar.” Cristina fala em canções “mais alegres” mas esclarece, para evitar equívocos: “O ser alegre não implica que as pessoas tenham de estar aos pulos. Pode ser uma mensagem de esperança ou de renovação, começar de novo, uma nova alternativa.”

"Captem as canções"

Ruga de expressão, o tema que abre o disco e que já tem vídeo no Youtube, é um bom exemplo: o refrão repete-se, como num mantra, numa sonoridade envolvente. “As canções são para ser cantadas”, diz Cristina. “O Nuno fez, nesta canção, algo que eu achei inteligentíssimo: não só repetir o refrão como aproveitar frases do refrão para o desmontar. Fez também essa desmontagem na canção A brincar ao cinema. Porque às vezes não é a frase que é importante, mas sim uma palavra ou outra.” A identificação vem das histórias em si, da situação nelas recriada. “Toda a gente já viveu aquelas histórias, uma brincadeira, uma história de amor, uma perda. As pessoas não se ligam muitas vezes aos sons, mas as letras entram dentro delas. E esse é o objectivo d’As 3 Marias: que nos ouçam e captem tudo o que é fundamental das nossas canções.”

Entre as nove canções de Depois há uma com letra de Simone de Oliveira, E me cantei (o grupo trabalhara com ela no disco anterior, gravando em conjunto, como bónus, a canção No teu poema) e há uma versão do tema João e Maria, de Chico Buarque e Sivuca. As restantes canções, todas elas com letra e música de Cristina Bacelar, são Ruga de Expressão, A brincar ao cinema, Os sonhos são dos deuses, Vá, dança o tango amor, Porto em rumba, Quase um desejo de fado e Matriz original.

O novo disco d’As 3 Marias chegou às lojas neste fim-de-semana e começa agora a ser apresentado em público. Este sábado, o grupo vai estar na Fnac do Norteshopping, no Porto, às 21h30, e no dia 3 de Março estará na Fnac do Colombo, em Lisboa, à mesma hora. No dia 19 de Março, o disco será apresentado em concerto na Casa da Música.

