Pais, filhos e liberdade de expressão

As relações entre os tribunais, os pais desavindos e os filhos menores são uma das áreas mais sensíveis e difíceis do direito ao vivo.

Foi logo no primeiro fim de semana depois do divórcio que o ex-casal Joana e João se desentenderam quando este foi entregar as duas filhas a casa da mãe. A Joana chamou-lhe seu animal, seu ordinário e o João chamou-lhe puta e vaca. Aproveitou, ainda, para a agarrar pelos cabelos e atirá-la ao chão, dando-lhe, de permeio, uns pontapés. As crianças, uma delas já adolescente, assistiram aos mimos paternais.

Responderam em tribunal: o João, pela prática de um crime de ofensa à integridade física simples e de um crime de injúria, foi condenado a uma pena de multa de € 1050 e a Joana pela prática de um crime de injúria foi condenada a uma pena de multa de € 210. O João conformou-se com a condenação e não recorreu mas a Joana foi bater à porta do Tribunal da Relação de Guimarães alegando que as expressões por si utilizadas, atento o contexto em que o foram e à luz dos padrões médios de valoração social, não eram ofensivas da honra e consideração do João pelo que devia ser absolvida por não o ter injuriado.

Diferente foi o entendimento da Relação de Guimarães: embora sublinhando expressamente que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) tem vindo a considerar como aceitáveis expressões ofensivas da honra tendo em conta as liberdades de expressão, de imprensa e de criação artística e do direito de crítica e desde que não sejam um mero enxovalho dos visados, o mesmo entendimento não vale para as pessoas comuns na sua vida privada em que as expressões ofensivas utilizadas devem ser analisadas no seu contexto situacional para se poder apreender se as mesmas são lícitas ou não.

E no caso concreto, a juíza desembargadora Isabel Cerqueira, no passado dia 9, explicou à Joana que chamar ao João animal e ordinário, na presença das filhas de ambos, sendo uma delas adolescente e numa situação de divórcio recente, era claramente ofensivo da honra e consideração devidas ao João, por carregarem uma carga ofensiva da sua função de pai, que necessariamente o tinha achincalhado perante as menores. E a Joana teve de pagar a multa.

Dúvidas não haverá que, entre adultos, chamar ordinário e animal é seguramente desagradável mas não é crime, mas chamar ordinário e animal a um dos progenitores na presença dos filhos, tem seguramente outro peso ofensivo.

Na Finlândia, a Eni, pelo seu lado viu-se condenada criminalmente por ter comunicado pela segunda vez perante os serviços sociais as suas suspeitas quanto aos comportamentos do seu ex-companheiro Kauan em relação à filha de ambos com dois anos de idade. Da primeira vez, tinha havido um inquérito que concluiu não haverem sinais de abuso sexual da criança. Mas Eni, voltou a transmitir as suas preocupações a uma assistente social encarregue do caso e aí, Kauan que veio a saber destas conversas de Eni, queixou-se às autoridades alegando estar a ser difamado. E os tribunais, tendo em conta que não tinham sido descobertos quaisquer sinais de abuso e Eni persistia nas denúncias, condenou-a a pagar uma multa e uma indemnização de € 1000 ao seu ex-companheiro.

Queixou-se, então Eni ao TEDH por entender ter sido violada a sua liberdade de expressão. E o TEDH, ao analisar o caso, considerou de particular relevância o facto de Eni se ter limitado a transmitir as suas preocupações a uma assistente social que tinha um dever de confidencialidade. Tendo em conta o carácter restrito e confidencial das palavras usadas por Eni, o TEDH considerou que não se justificava - não era necessária numa sociedade democrática - a sua condenação criminal por difamação e condenou, no passado dia 15 de Dezembro, a Finlândia pela violação da liberdade de expressão de Eni.

Todos sabemos que há casos em que as queixas por suspeitas de abuso sexual no quadro de separações conjugais mais não são do que armas ao serviço de estratégias de vingança e poder mas será que uma mãe ou um pai têm de ter medo de ser condenados criminalmente se transmitirem, a quem de direito, o receio de o filho ou a filha estarem a ser abusados?

