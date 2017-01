Militares querem acesso aos dados clínicos dos candidatos ao Exército

O Exército quer ter acesso à plataforma de dados do Serviço Nacional de Saúde para “conhecer o histórico clínico do cidadão, antes do seu ingresso nas fileiras”. Esta é uma das sugestões resultantes de avaliação ao Sistema de Informação Clínica do Exército (SIC-E) feita por recomendação da inspecção ao curso de comandos, após a morte de dois instruendos em Setembro de 2016.

PUB

Numa nota divulgada pelo Exército nesta sexta-feira, diz-se que a avaliação ao SIC-E detectou “duas vulnerabilidades”: o facto de não existir um repositório de informação clínica único e centralizado nas unidades de saúde existentes no Exército, e de não ser permitido o acesso à plataforma de dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Para colmatar as falhas detectadas, foram já aprovadas algumas medidas. Uma delas constitui a extensão do Sistema de Informação Clínica do Hospital das Forças Armadas ao Regimento de Comandos e ao Centro de Saúde Militar de Coimbra, assegurando-se a formação dos militares que trabalham naquelas duas unidades no referido sistema. Determinou-se ainda a obrigação dos candidatos ao Exército apresentarem “um relatório clínico, emitido pelo seu médico de família ou por uma unidade de cuidados primários, visando o acesso ao histórico clínico dos candidatos disponível no SNS”.

PUB

As propostas que envolvem entidades externas ao Exército foram submetidas ao Estado-Maior General das Forças Armadas, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Saúde. Nesta situação incluiu-se o acesso aos dados de saúde dos candidatos ao Exército, através da plataforma de dados de saúde, e também a integração das unidades de saúde do Exército no Sistema de Informação Clínica do Hospital das Forças Armadas. Sugere-se ainda que a partilha de informação clínica militar com entidades exteriores ao Exército e às Forças Armadas só seja feita “numa base de reciprocidade”.

PUB