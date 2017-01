Passos Coelho e a TSU

PUB

O PSD vetou na Assembleia da República a descida da taxa social única, que seria condição necessária para a actualização do salário mínimo nacional. Apesar de considerar a medida tremendamente injusta, uma vez que seriam os contribuintes a suportar despesas inerentes ao funcionamento empresarial (incentivando a proliferação dos baixas remunerações), esta decisão reflecte na íntegra a podridão do sistema político nacional. Para os mais esquecidos, convém recordar que foi Pedro Passos Coelho que, em 2014, defendeu a descida da TSU, exactamente nos meus moldes da proposta agora apresentada pelo governo. No entanto, na expectativa de retirar dividendos políticos dos desacordos entre os parceiros de coligação, o PSD contribuiu decisivamente para o impasse gerado e sobretudo para o chumbo da proposta socialista.

O que me deixa mais perplexo é a forma com que se abdica de princípios básicos e de uma linha ideológica definida, apenas com o objectivo de fragilizar a actual coligação e esperar, quem sabe um eventual cenário de eleições antecipadas, deixando o país numa situação delicada junto dos mercados internacionais. Porém, estou convicto que a prazo, a decisão de Passos Coelho irá reduzir as intenções de voto e a sua popularidade junto dos eleitorado com reflexos já nas próximas autárquicas. Desta vez, o líder da oposição prestou um péssimo serviço público e contribuiu para degradar a imagem dos partidos e do sistema político junto dos cidadãos.

PUB

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Contorcionismo e malabarismo

Indexar a subida do salário mínimo nacional (SMN) à descida da TSU é um erro. António Costa convida o patronato a contratar pelo SMN. E o orçamento da Segurança Social torna-se assim pau para todas as colheres, tachos e panelinhas. O chumbo da redução da TSU foi anunciado pelo PSD, BE PCP e PEV.

Como se vê, a política tem exímios contorcionistas, capazes de dar o dito por não dito. O decreto-lei da redução não apresenta vírgulas contaminantes que permitam dúvidas na sua aplicação. Pablo Neruda escreveu ”Uma ideia inteira altera-se porque uma palavra mudou de lugar”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A dívida pública

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A dívida que tem vindo a ser escondida pelo ministro Mário Centeno continua a crescer, e crescerá com esta política da já famosa geringonça. A dívida é a maior ameaça, ao crescimento económico de Portugal. Entre os 28 da União Europeia, o nosso país figura em segundo lugar, a seguir à Grécia, com 133,4% e logo a seguir, a Itália, com 132,7%.

O mais caricato é os distintos governantes deste país, principalmente o primeiro-ministro, e até o Presidente da República, e os partidos de toda a esquerda, repetirem constantemente que Portugal, está no bom caminho... Há 16 anos, com António Guterres, a dívida pública era de 50,3,%, e em -2016, com António Costa é 133,4% mais 83,1%.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

PUB