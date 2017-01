Magnata mexicano acusa Trump de querer "regressar ao passado"

Numa rara comunicação aos jornalistas, Carlos Slim, o homem mais rico do México e um dos mais ricos do mundo, destacou a união nacional que se formou em redor da deterioração das relações com os EUA.

Realçando sempre a importância da unidade nacional perante as negociações com o Governo de Donald Trump, Slim defende que o novo Presidente dos EUA procura um “regresso ao passado”, nomeadamente, à “sociedade industrial americana do passado”. Por isso, espera que a nova Administração americana consiga perceber “que esse não é o caminho”.

Oferecendo várias propostas para enfrentar a futura relação económica com os EUA, o magnata diz que a “principal prioridade” do México deve ser “ajudar os nossos compatriotas” a viver e a trabalhar em território americano.

