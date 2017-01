Magnata mexicano chama os jornalistas – será por causa de Trump?

Carlos Slim, o homem mais rico do México e um dos mais ricos do mundo, convocou uma conferência de imprensa rara para esta sexta-feira, às 12h30 na Cidade do México (18h30 em Portugal continental). Atacado por Trump durante a campanha eleitoral, o magnata convocou esta conferência de imprensa na última quinta-feira, numa altura em que cresce a tensão política entre os governos mexicano e norte-americano.

Uma das últimas vezes que Slim convocou uma conferência de imprensa foi em 2008, antes da eleição de Barack Obama. A conferência de imprensa, que também aconteceu na Cidade do México, serviu para avaliar a administração Bush em termos financeiros. Ao contrário de Donald Trump, Carlos Slim evita a atenção mediática e são poucas as entrevistas que dá.

Slim partilha com Trump o título de magnata. Os dois encontraram-se em Dezembro, num dos resorts do presidente norte-americano, na Florida, com Arturo Elias, genro e porta-voz de Carlos Slim. Depois do encontro, Elias afirmou que a conversa tinha sido “cordial” e que tinha trazido “boas vibrações” para o México.

O milionário mexicano é o principal accionista do The New York Times e tem um império nas áreas da indústria mineira, telecomunicações, bancos e empresas de construção. Dono do grupo Carso, foi considerado o homem mais rico do mundo em 2010, 2011 e 2012 pela Forbes. Quatro dias depois da eleição de Trump, o valor dos seus activos desvalorizaram quase cinco mil milhões de dólares, segundo dados da Forbes.

O ambiente azedo não se deve apenas à decisão, de Donald Trump, de construção de um muro na fronteira entre o México e os EUA. Donald Trump afirmou, mais do que uma vez que seria o México a pagar por ele – o que levou o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a cancelar a reunião agendada para a próxima terça-feira com o presidente norte-americano.

Os EUA estão, também, a ameaçar acabar com o acordo comercial bilateral, impondo tarifas alfandegárias para penalizar a importação de bens de origem mexicana (ainda que seja “só uma ideia”, afirmou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, nesta sexta-feira).

Carlos Slim, que num primeiro momento adoptou uma atitude pessimista em relação às ameaças de Trump (salientando o potencial destrutivo para a economia americana) amenizou a sua opinião depois das eleições de 8 de Novembro: afirmou que seriam “boas notícias” para o México se Trump fosse bem sucedido, noticia a Reuters.

