Embaixadora na ONU promete "anotar os nomes" dos países que não apoiarem os EUA

A nova embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse esta sexta-feira que vai inspeccionar as instâncias mundiais. E lançou um alerta para os aliados dos EUA: se não estiverem do lado de Washington, vai “anotar os nomes” desses países e forçá-los a responder pelas suas acções.

PUB

Haley fez breves comentários à imprensa assim que chegou à sede da ONU para apresentar as suas credenciais ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

“O objectivo desta Administação é mostrar o valor do nosso país na ONU. Vamos fazê-lo mostrando a nossa força, a nossa voz, continuando do lado dos nossos aliados e fazendo questão que eles se mantenham do nosso lado também”, disse Haley. “Para os que não estiverem do nosso lado, vamos estar a anotar os nomes, e faremos questão de responder na mesma moeda”, acrescentou.

PUB

PUB