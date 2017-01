Região de Coimbra com plano de 14 milhões para combater insucesso escolar

Os municípios da região de Coimbra têm um plano para ajudar alunos, pais e professores a combater o insucesso escolar. A implementação do protocolo, assinado entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) de Coimbra e os seis centros de formação de associações de escolas da região nesta sexta-feira, significa um investimento que, para já, ultrapassa os 7 milhões de euros, mas cujo total será de 14 milhões. O período de execução arranca este ano e vai até 2021.

PUB

O presidente da CIM de Coimbra, João Ataíde, fala num “plano inovador” que visa o “reforço e o apoio aos alunos”, mas que conta igualmente com “acções de formação da família”. O também autarca da Figueira da Foz refere a necessidade de “aumentar o conhecimento artístico, tecnológico e empreendedor” dos estudantes, sublinhando que o investimento nesta fase da vida dos cidadãos compensa ao Estado mais tarde.

O secretário executivo intermunicipal, Jorge Brito, explica que os pontos do plano acordado com as escolas passam pela prevenção do abandono escolar e “promoção do sucesso educativo”. Para isso será desenhada uma plataforma informática com soluções personalizadas para cada aluno e cuja análise dos dados permitirá identificar e implementar soluções.

PUB

Apoiar crianças carenciadas ou institucionalizadas, modernizar as salas de aula e levar a ciência às escolas são outros dos pontos principais.

Mas o plano vai além do aluno e prevê acções de capacitação do pessoal não docente, bem como a promoção da actividade parental, com aposta nas tecnologias de informação e comunicação. Neste sentido, um dos objectivos é a “sensibilização e mobilização” para as competências digitais, isto a pensar nos encarregados de educação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jorge Brito salienta que o plano agora protocolado foi “muito discutido” com os principais responsáveis pela sua implementação, os seis centros de formação de associações de escoPlas.

O projecto é financiado com 6,293 milhões de euros provenientes do Fundo Social Europeu e 1,1 milhão de contrapartida nacional. No entanto, o plano apresentado nesta sexta-feira representa cerca de 50% do financiamento total para a o combate ao insucesso escolar na região.

Em simultâneo, cada um dos 19 municípios tem o seu projecto para esta área. “Os que tiverem melhores resultados serão replicados e aplicados à região”, explica o responsável, pelo que mais sete milhões de euros, cujo financiamento comunitário está já garantido, serão canalizados para a essa vertente.

PUB