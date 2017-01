Paulo Macedo obrigado a cortar ligações ao BCP

Paulo Macedo queria manter a ligação ao BCP, instituição que integrou em 1993, mas o Banco Central Europeu (BCE) quer garantir que não haverá conflito de interesses e por isso obrigou o novo presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) a cortar qualquer vínculo, escreve o Jornal de Negócios esta sexta-feira.

A decisão do supervisor europeu decorreu no processo de autorização de nomeação da nova administração da CGD. De acordo com o jornal, o gestor fez uma exposição ao BCE, argumentando que a sua situação concreta não se enquadra no regime habitual de quadros de instituições financeiras que assumem funções de gestão em bancos rivais.

O director da CGD sublinhou que desde Junho de 2011 (quando se afastou da vice-presidência do BCP para tutelar a pasta da Saúde) não exerce quaisquer funções no BCP. O gestor regressou ao banco em 2015, depois de sair do Governo enquanto consultor da administração; mais tarde foi nomeado administrador executivo da Ocidental Vida, uma seguradora detida em 49% pelo BCP.

Precisa o jornal que este é o primeiro cargo no sector público que Paulo Macedo irá assumir e que não poderá regressar ao BCP.

Também outros gestores terão sido obrigados a cortar o vínculo contratual com outras instituições bancárias concorrentes. Os novos gestores entram em funções a 1 de Fevereiro.

