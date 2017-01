Rui Vitória punido com 15 dias de suspensão

A derrota do Benfica com o Moreirense não teve como consequência somente a eliminação dos "encarnados" da Taça da Liga. Na sequência da expulsão de Rui Vitória, no final do encontro, o treinador das "águias" ficou nesta sexta-feira a conhecer o castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF): 15 dias de suspensão e uma multa de 3.825 euros.

PUB

Em causa estão declarações proferidas por Rui Vitória depois do apito final do Moreirense 3, Benfica 1. O treinador dirigiu-se ao quarteto de arbitragem liderado por Tiago Martins, no centro do relvado, e trocou algumas palavras com os juízes. Instado a pronunciar-se sobre essa conversa, já na zona de entrevistas rápidas, o técnico preferiu passar ao lado da questão.

A deliberação tomada pelo Conselho de Disciplinar tem por base, de resto, os artigos 168.º, n.º 1 e 2, e 54.º do regulamento, considerando os membros do órgão que Rui Vitória terá atentado contra a honra e reputação da equipa de arbitragem.

PUB

Face a este castigo, o treinador do Benfica vai falhar os jogos com o V. Setúbal, já na segunda-feira, com o Nacional e com o Arouca, todos relativos ao campeonato.

PUB