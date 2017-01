Portugal no pódio dos países que mais contrataram em 2016

Um aumento de 112,3% nos gastos com transferências, o quarto lugar no ranking das receitas e uma terceira posição na hierarquia dos países que mais jogadores contrataram em 2016. Estas são algumas das conclusões apresentadas no relatório Global Transfer Market Report 2017, um espécie de raio-x ao mercado realizado com a chancela da FIFA.

PUB

Na lista das 15 federações mais activas no domínio das contratações, é o Brasil que surge à cabeça, com 678 operações realizadas no ano passado, enquanto Inglaterra ocupa o segundo posto, com 659. Estes são os dois únicos países que superam Portugal nesta contabilidade, já que o futebol nacional atraiu 557 futebolistas nesse período, o que representa o segundo maior aumento (só atrás da Argentina) de todos os visados: mais 17,8% do que em 2015.

Foto

PUB

Com o fluxo de transferências entre Brasil e Portugal, vincado pelo idioma em comum, a continuar a liderar a tabela dos movimentos mais frequentes (168 transferências entre os dois países, contra 144 de Inglaterra para a Escócia), o futebol nacional também se destaca na tabela das "exportações". Foram 479 o futebolistas que saíram de Portugal para outras paragens, em 2016, um número superado apenas por Argentina, Espanha, Inglaterra e Brasil.

A identidade de Portugal como país formador e vendedor também é palpável a partir dos dados das receitas angariadas: 392,8 milhões de euros arrecadados, com negócios como os de João Mário (45 milhões) e Renato Sanches (35 milhões) à cabeça. Melhor só a França (424,5), a Itália (454,8) e a Espanha (518,7). Ainda assim este resultado representa uma quebra de 3,9% face a 2015, uma tendência inversa à registada nos gastos com transferências, que cresceram 112,3% para um total de 166,7 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também no que respeita à influência dos agentes Portugal surge em plano de destaque. No ranking dos países cujos clubes mais gastam com comissões de intermediação, o futebol nacional surge no quarto posto (24,1 milhões de euros), atrás de Inglaterra (114), Itália (102) e Alemanha (29,9).

Outra tendência que salta à vista é a de contratar tão cedo quanto possível. Neste particular, num top 10 em que só figuram três países de grande expressão futebolística (Inglaterra, Portugal e Alemanha), as Ligas lusitanas ocupam a quinta posição, apresentando uma média de idades dos futebolistas contratados de 22 anos e 11 meses. No topo deste ranking estão as Maurícias (21 anos e oito meses).

Neste retrato assinado pela FIFA, confirma-se também que o valor do jogador português é reconhecido em euros. Se, por um lado, Portugal é apenas 13.º na classificação dos países que exportam mais futebolistas nascidos no território (265 contra 1642 do Brasil, o líder da tabela), por outro é o quinto no rol das receitas geradas com esses activos: 262,6 milhões de euros, uma subida de 38,4% face a 2015.

PUB