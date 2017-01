Melo Gouveia com lesão na anca eliminado no Qatar

Faz agora um ano que Ricardo Melo Gouveia obteve o seu primeiro top-10 no European Tour. O sétimo lugar no Commercial Bank Qatar Masters, no Doha Golf Club, proporcionou-lhe então a subida de 85.º para 77.º ranking mundial, até hoje o seu máximo na tabela e de longe o melhor de um português, já que nenhum outro entrou sequer no top-100. Hoje foi eliminado pelo cut no mesmo torneio com problemas físicos – e com ele Filipe Lima, o segundo português que este ano compete na alta roda europeia.

“Infelizmente hoje não consegui jogar ao melhor nível. Estou desde o ínicio da semana com uma limitação no lado esquerdo da anca em que sinto dor cada vez que bato na bola. Estive a fazer tratamento já com o pensamento na próxima semana, esperemos que esteja a 100 por cento na quinta-feira”, explicou o n.º 1 português na sua página no Facebook, depois de uma segunda volta com ventos fortes em que concluiu com 4 acima do par-72, descendo 42 lugares para os 107.ºs, com um total de 147 (71-76), 3 acima do par.

Filipe Lima ficou um degrau acima do compatriota, nos 97.ºs, com 146 (75-71). O cut fixou-se em 142 (-2).

O torneio da próxima semana a que Melo Gouveia se referia é o Omega Dubai Desert Classic, onde também estará Tiger Woods, presentemente a competir no seu primeiro torneio no PGA Tour em 17 meses, o Farmers Insurance Open em San Diego, na Califórnia, mas sem grandse hipóteses de passar hoje o cut já que ontem abriu com um 76 (+4) que o relegou para os fundos da tabela.

Melo Gouveia ocupa a 65.ª posição na Race to Dubai do European tour, com apenas um torneio jogado, o Abu Dhabi HSBC Championship, que terminou domingo passado com o português nos 23.ºs. No ranking mundial é o 141.º.

Na liderança do Commercial Bank Qatar Masters estão 9 jogadores, algo de inédito no European Tour aos 36 buracos – no The Celtic Manor Wales Open de 2007 houve 9 jogadores empatados na frente ao fim da primeira volta.

São eles, com 136 (-8), o tailandês Kiradech Aphibarnrat, os sul-africanos Jaco Van Zyl e Thomas Aiken, o inglês Andy Sullivan, espanhóis Nacho Elvira e Jorge Campillo, o finlandês Mikko Korhonen, o sul-coreano Jeunghun Wang e o galês Bradley Dredge.

Imediatamente a seguir, no décimo lugar, com 137, estão os ingleses Jordan Smith, Simon Dyson, Chris Hanson, Anthony Wall, norte-americano Daniel Im, o irlandês Paul Dunne e o dinamarquês Lucas Bjerregaard.

Ausente está o bicampeão em título, o sul-africano Branden Grace.

