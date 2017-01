Arsène Wenger castigado com quatro jogos em Inglaterra

O carismático treinador do Arsenal, Arsène Wenger, foi alvo de um castigo de quatro jogos, anunciado nesta sexta-feira pela federação inglesa (FA). Em causa está a "conduta inapropriada" imputada ao técnico francês na recta final do encontro com o Burnley, da passada jornada da Premier League.

PUB

Tudo aconteceu numa ponta final efervescente. O Arsenal vencia por 1-0 quando viu o árbitro assinalar um grande penalidade a favor do Burnley, já à entrada do tempo extra. A decisão desagradou a Wenger, que confrontou o quarto árbitro, Anthony Taylor, dirigindo-lhe palavras consideradas abusivas e acabando por empurrá-lo. Os "gunners" sofreriam o empate mas ainda conseguiriam o triunfo nos descontos, também de penálti (2-1).

Perante este comportamento, a FA decidiu actuar e punir o treinador com quatro jogos de suspensão, o que significa que Wenger não estará no banco do Arsenal nos embates com o Southampton (FA Cup), Watford, Chelsea e Hull City (Premier League).

PUB

A esta sanção, o organismo juntou uma multa de 25.000 libras.

PUB