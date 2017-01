A vez de Aline Krauter ser a melhor

A italiana Letizia Bagnoli manteve a liderança do 87.º Campeonato Internacional Amador de Portugal de Senhoras, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. Hoje um 72 (par) foi suficiente para que aumentasse a vantagem sobre a concorrência directa de uma para duas pancadas, ontem esta era encabeçada pela dinamarquesa Line Tofte Hansen, para a última volta, amanhã, será a sueca Julia Engstrom, nada mais nada menos que a actual 18.ª no ranking mundial amador feminino, também ela com um 72.

Esta sexta-feira foi aziaga para as portuguesas. Pelo segundo ano consecutivo, não haverá nenhuma na última volta. Debaixo de muita chuva ontem e com um terreno pesado, o cut aos 54 buracos, para as 40 primeiras e empatadas entre 90 jogadoras, fixou-se em 227 (+11).

Leonor Bessa terminou no grupo das 69.ªs com 239 (74-80-81), Beatriz Themudo nas 79.ªs com 239 (79-83-77), Leonor Medeiros foi 86.ª com 245 (79-86-80) e Rita Costa Marques 88.ª com 247 (80-81-86). Estas últimas duas são a campeã e vice-campeã nacionais no escalão de sub-14 anos e são grandes promessas do golfe nacional feminino, estando a ganhar experiência para futuras edições em que certamente vão brilhar.

Letizia Bagnoli soma 212 (67-73-72), 4 abaixo do par, Julia Engstrom 214 (69-73-72) e no terceiro lugar estão a francesa Agathe Lainse (74-71-71) e a anterior vice-líder Line Toft Hansen (68-73-75), com 216.

A melhor volta do dia e a única nas 60 foi por Aline Krauter, da Alemanha, com 69, para partilhar o quinto lugar com a suíça Vanessa Knecht, a sueca Beatrice Wallin, a norueguesa Karoline Lund e a francesa Mathilde Claisse, todas com 217 (+1).

Amanhã o último grupo a sair, o grupo de honra, sai pelas 10h40, com Bagnoli, Engstrom e Laisne.

