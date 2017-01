Vem aí uma distopia vampiresca com mão de Ridley Scott

Um grupo de pacientes com cancro é repentinamente curado depois de ser mordido por uma misteriosa espécie de morcegos da América do Sul. Fascinado perante a possibilidade de erradicar a doença, o governo põe em marcha uma investigação científica com resultados desastrosos, que dá origem a um poderoso grupo de vampiros telepáticos que põem em risco o resto da humanidade. É esta a premissa de The Passage, a última série a receber luz verde da Fox, segundo anunciou esta quinta-feira a Variety. O drama pós-apocalíptico é uma adaptação da trilogia de Justin Cronin que faz parte da lista de best-sellers do The New York Times.

PUB

The Passage tem como argumentista Liz Heldens (Friday Night Lights, Deception) e conta com nomes como o realizador e produtor Ridley Scott (Perdido em Marte, Prometheus), Matt Reeves (realizador de Let Me In, o remake do drama sueco de vampiros) e David W. Zucker (The Good Wife, Os Pilares da Terra) na produção. Justin Cronin também é co-produtor da série e Matt Reeves deverá ser também realizador.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a história começa como um thriller de conspiração governamental e, à medida que o enredo avança, torna-se uma saga pós-apocalíptica com vampiros. A acção decorre ao longo de mais de um século e tem como protagonista Amy, uma menina (que no livro tem inicialmente seis anos) que é a única hipótese de salvação da raça humana. Os direitos para a trilogia já tinham sido adquiridos em 2007 para uma adaptação cinematográfica que nunca chegou a acontecer. A produção é uma parceria entre a 20th Century Fox e a produtora de Ridley Scott, Scott Free, que tem neste momento em mãos a série distópica O Homem do Castelo Alto.

PUB

O episódio piloto de The Passage deverá ter uma hora. Este é o terceiro drama a receber luz verde da Fox, juntando-se a um outro com base em X-Men da autoria de Matt Nix e à comédia de ficção científica Orville, de Seth MacFarlane, que conseguiu a aprovação imediata de 13 episódios.

PUB