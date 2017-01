David Bowie homenageado com conjunto de selos do Royal Mail

David Bowie vai aparecer num conjunto de selos que serão emitidos em sua homenagem, segundo anunciou o serviço britânico de correspondência postal Royal Mail.

PUB

“Esta é a primeira vez que o Royal Mail dedica uma edição completa de selos a um artista ou figura cultural individual”, disse em comunicado a empresa que prestou homenagem previamente a bandas como The Beatles e Pink Floyd e que celebra, agora, o músico que.morreu o ano passado.

Os dez selos mostram capas dos álbuns de Bowie, assim como actuações ao vivo do cantor, e serão postos à venda a 14 de Março para assinalar os 50 anos do lançamento do primeiro álbum e celebrar os 70 anos que completaria este ano.

PUB

Seis dos selos contêm imagens das capas dos discos Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let’s Dance, Earthling e Blackstar, o último álbum lançado dias antes da morte de David Bowie na sequência de um cancro, em Janeiro de 2016.

Os outros quatro selos mostram o camaleão da pop em digressão ao longo dos anos, nomeadamente com Ziggy Stardust em 1972, Stage em 1978, Serious Moonlight em 1983 e A Reality em 2004.

PUB