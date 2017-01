Da leitura de lábios à Holanda: os vídeos satíricos da tomada de posse de Trump

Se fizermos uma pesquisa no YouTube com o nome “Trump”, existem mais de 16 milhões de resultados. Entre os resultados mais vistos, para além de vídeos que registam o discurso inaugural da tomada de posse de Donald Trump e outras declarações do Presidente dos EUA, estão vídeos que olham para o primeiro dia do novo presidente dos EUA de um ângulo mais cómico. Nas tendências globais do YouTube, entre os dez vídeos mais vistos nos últimos dias, três estão relacionados com Trump.

O vídeo que ocupa o terceiro lugar das tendências do YouTube é uma tentativa de leitura de lábios, com frases improváveis que encaixam perfeitamente nos movimentos labiais dos intervenientes no dia da tomada de posse de Trump: o presidente, Melania Trump, Barack e Michelle Obama, assim como Hillary Clinton, George W. Bush e outros. O vídeo foi publicado na quarta-feira, 25 de Janeiro, e conta já com mais de 17 milhões de visualizações.

Em primeiro lugar nas tendências está um curto vídeo feito por um programa holandês de sátira política, “Zondag Met Lubach”. Os Países Baixos são apresentados a Trump usando algumas das suas expressões idiomáticas mais comuns e ironizando algumas das suas promessas mais polémicas, como a construção do muro na fronteira com o México.

No programa televisivo Daily Show, o apresentador Trevor Noah também faz uma análise cómica do dia da tomada de posse de Donald Trump: desde o discurso pessimista do novo Presidente às expressões faciais de Michelle Obama ao longo de todo o dia.

Estes vídeos foram carregados para o YouTube depois de Donald Trump ter sido, na sexta-feira passada, dia 20, empossado como o 45.º Presidente dos Estados Unidos da América, numa cerimónia que incluiu o juramento, o discurso inaugural, uma parada por Washington e um baile.

